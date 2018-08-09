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Белоруссия попросит у России компенсацию за нефтяной налоговый маневр

Министерство финансов Республики Беларусь рассчитывает на компенсацию выпадающих доходов в связи с проведением Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил министр финансов Дмитрий Кийко.

«Мы входим в контакт с российской стороной. Возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне», – цитирует Кийко «Интерфакс-Запад».

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. В результате этого российский бюджет ежегодно терял около 140 млрд руб., а общие потери из-за отсутствия маневра Минфин России оценивал в 1 трлн руб. ежегодно. Причем с ростом цен на нефть потери увеличивались.

По словам Кийко, из-за маневра цены на нефтепродукты в Белоруссии повысятся, и российская нефть может вытеснить белорусскую на внутреннем рынке. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства ЕАЭС Белоруссия будет вынуждена также отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Белоруссия оценивает свои бюджетные потери от российского маневра в 2019 г. в $300 млн руб., а в перспективе потери превысят $2 млрд или около 4% ВВП страны.

Россия уже компенсировала Белоруссии потери в связи со снижением пошлин на нефть. В апреле 2017 г. Россия согласилась отдавать Белоруссии экспортные пошлины на нефть с объема 6 млн т в год (разница между поставляемыми в страну 24 млн т нефти и импортом конкретно для переработки в размере 18 млн т). Эти перечисления завершатся в 2019 г., в связи с чем Белоруссия также не досчитается денег, указывает белорусская сторона.

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