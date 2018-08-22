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Трамп впервые прокомментировал показания своего бывшего адвоката в суде

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал показания своего бывшего личного адвоката Майкла Коэна в суде. О своем отношении к произошедшему Трамп написал в Twitter: «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна».

Позже Трамп сделал еще несколько записей в Twitter о Коэне и о руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте, который вчера также предстал перед судом. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал американский президент. По его словам, Манафорт, в отличие от Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – отметил Трамп.

При этом Трамп отметил, что Коэн признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. У бывшего президента США Барака Обамы было большое нарушение финансирования кампании, но этот вопрос был урегулирован, добавил Трамп.

Ранее Коэн рассказал под присягой о совершении преступлений в интересах Трампа. По словам Коэна, он заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, порноактриса Стефани Клиффорд (известна как Сторми Дэниэлс) получила $130 000, а модель Playboy Карен Макдугал – $150 000, сказал Коэн.

Коэн не назвал имя Трампа, но вместо него это сделал его адвокат Лэнни Дэвис. «Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?» – написал Дэвис в своем Twitter.

Коэн проработал с Трампом около 10 лет. Сейчас ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы по нескольким делам, среди которых уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирований политических кампаний и др. Признание Коэна о том, что он заплатил деньги женщинам за молчание в интересах своего клиента, было частью сделки со следствием. Пока юрист находится на свободе под залогом в $500 000. Суд вынесет ему приговор 12 декабря.

В этот же день прошли слушания в суде штата Вирджиния, который рассматривает дело бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Его во вторник жюри присяжных признало виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Среди них – сокрытие зарубежных счетов, нарушения банковского законодательства и др.

«Пол Манафорт – хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее – очень печально», – комментировал американский президент решение присяжных.

По данным Bloomberg, Трамп смотрел новости о Манафорте и Коэне на телеканале Fox News. Американский президент был спокойным, но мрачным, говорят источники агентства. Многие американские СМИ начали рассуждать на тему вероятности импичмента Трампа (например, CNN) и назвали 21 августа «худшим днем» в его жизни.

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