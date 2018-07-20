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NYT узнала о компромате на Трампа у ФБР

Президент США Дональд Трамп за два месяца до выборов обсуждал с юристом Майклом Коэном выплаты бывшей модели Playboy, которая заявляла о романе с Трампом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников: адвокатов и других людей, знакомых с записью.

Коэн, занимавший на тот момент должность адвоката Трампа, тайно записал разговор, уточняет NYT. По данным издания, эту запись изъяла ФБР во время рейда в офис юриста. Минюст США расследует участие Коэна в выплатах денег женщинам с целью избежать негативных новостей во время президентской кампании Трампа, напоминает NYT. Следствие хочет выяснить, нарушались ли какие-либо федеральные законы.

Трамп действительно обсуждал с Коэном выплаты, но в итоге никому не заплатили, сказал NYT личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его словам, запись длится менее двух минут и свидетельствует о том, что президент не сделал ничего неправильного. Адвокат Коэна отказался от комментариев. «Нам нечего сказать по этому поводу», – заявил он изданию.

Бывшая модель Playboy Карен Макдугал говорила, что у нее были отношения с Трампом в 2006 г. – вскоре после того, как супруга Трампа Мелания родила сына. Коэн заплатил Клиффорд за молчание $130 000, писала газета The Wall Street Journal.

Об отношениях Макдугал и Трампа впервые написала The Wall Street Journal в ноябре 2016 г. По данным издания, таблоид National Enquirer заплатил Макдугал за права на историю о романе с Трампом, однако эта история так и не была опубликована, потому что издание действовало в его интересах.

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