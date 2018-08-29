Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

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Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, следует из заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, которое передал пресс-центр ВМС страны. «Адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной трудовой деятельности в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.
Во вторник, 28 августа, Украина начала командно-штабные учения «Шторм-2018» с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке «сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны», говорится в сообщении ВМС Украины.
В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море, в том числе переброской боевых катеров, предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины». По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.
Организационно силы ВМС Украины в Азовском море объединены в Мариупольский отряд морской охраны. Он насчитывает до 20 катеров, из них более половины - малых. Флагманом отряда служит пограничный сторожевой корабль советской постройки «Донбасс» водоизмещением около 200 т. В июне украинская военная разведка сообщала о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море и установлении Россией полного контроля над его акваторией.
Министерство инфраструктуры Украины оценивало прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год.
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Правительство России может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств.
По данным газеты, правительство готово предоставить такую возможность РЖД. При этом из программы развития компании до 2025 года исключается господдержка. Источники «Коммерсанта» сообщили, что похожие предложения будут проработаны по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это, в частности, следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и ФАС по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, пишет газета.
Отказаться от начисления дивидендов на обыкновенные акции давно просит РЖД. За 2017 год компания начислила всего 50 млн руб. на привилегированные акции и 8,75 млрд руб. - на обыкновенные. «27 августа глава монополии Олег Белозеров еще раз подчеркнул, что если от выплат по обыкновенным акциям не откажутся, то, по оценке компании, «невывезенными могут оказаться около 330 млн тонн грузов»», - пишет газета.
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Президент Бразилии Мишел Темер подписал постановление об отправке на две недели войск в пограничный с Венесуэлой штат Рорайма, пишет Bloomberg. Границу штата перешли уже более 70 000 беженцев из испытывающей глубокий кризис Венесуэлы, и его инфраструктура перестает справляться с этим наплывом. «Мы ждем от международного сообщества поддержки жестких дипломатических мер с нашей стороны», - цитирует агентство слова Темера.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 2015 г. Венесуэлу покинули более 1,6 млн человек. Большую часть этого потока приняли Колумбия, Эквадор и Перу.
На минувшей неделе Венесуэла пошла на экстренные меры, пытаясь спасти свою экономику. Срана деноминировала национальную валюту, убрав со старого боливара пять нулей, а также девальвировала ее на 95% и привязала к государственной криптовалюте. Кроме того, правительство решило сократить субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату в 60 раз.
Годовая инфляция в стране превышает 80 000%, МВФ прогнозирует, что она может достичь 1 000 000% к концу года.
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Принадлежащий соцсети Facebook сервис Instagram объявил об усилении мер защиты пользователей, главной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу пользователя после предоставления документа, подтверждающего личность. В Instagram уже существуют верифицированные аккаунты, однако до сих пор «галочку» присваивала сама сеть.
Чтобы запросить верификацию, пользователь сервиса должен зайти на соответствующую новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя и предоставить копию документа, удостоверяющего личность. «Запрос на верификацию не гарантирует верификацию аккаунта», - подчеркивает Instagram.
Помимо этого, в сервисе появится возможность узнать информацию о чужом профиле через функцию «Об этой учетной записи». Можно узнать дату регистрации другого аккаунта, страну регистрации, предыдущие имена пользователя, информацию о рекламных кампаниях и другие данные. Также пользователи сервиса смогут проходить двухфакторную аутентификацию через сторонние приложения.
По словам сооснователя Instagram Майка Кригера, нововведения призваны бороться с фейковыми и недобросовестными аккаунтами.
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Минобороны России получило информацию об активной роли сирийской неправительственной организации «Белые каски» в подготовке инсценировки химической атаки в провинции Идлиб. Об этом рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Согласно сообщению Минобороны, восемь представителей «Белых касок» сопроводили два грузовика с «большим грузом отравляющих веществ» на склад в городе Саракиб к востоку от Идлиба. По словам Цыганкова, на складе, принадлежащем боевикам группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) груз встретили «два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования».
«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», - рассказал российский генерал.
Минобороны России считает «Белые каски» близкими к запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра», недавно сменившей название на «Ахрар Аш-Шам».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями Сирии химического оружия. Он отметил стягивание в район Персидского залива сил и средств США, способных наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, тогда как в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами.
«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - констатировал Конашенков.
Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на власти Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб – последнем крупном анклаве, подконтрольном оппозиции, среди которой доминируют исламисты. Об этом после телефонного разговора Меркель и Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайбель. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил, что Россия призывает «коллег в Вашингтоне и Берлине повлиять на тех вооруженных оппозиционеров и те террористические структуры, с которыми они поддерживают контакт», чтобы избежать провокаций.
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До конца июля 2019 г. регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ и сетевом комплексе, долгосрочные тарифы на 5–10 лет,а также лишиться возможности поднимать тарифы для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС. Соответствующие поручения президента Владимира Путина содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу 27 августа,сообщаетРБК со ссылкой на документ.
С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 г., подтвердил изданию один из участников заседания.
«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», – заявил Путин на комиссии.
Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, указал «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».
Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев: «Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности».
Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, указывал РБК один из участников обсуждения.
Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетической отрасли с начала 2017 г. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 г. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года.
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США обеспокоены покупкой Турцией, как состоящей в НАТО страной, российских систем противоракетной обороны, заявил министр обороны Джеймс Мэттис (его слова передало Reuters).
«Турция вводит российскую противовоздушную и противоракетную систему в периметр стран НАТО. Мы не можем интегрировать ее в НАТО. Да, это нас касается, и мы не рекомендуем этого», – сказал Мэттис журналистам.
Американские власти уже предупреждали Турцию, что она будет подвергнута санкциям, а контракт на поставку истребителей американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin может быть сорван, если Анкара не откажется от закупки ПВО у России.
Ранее США приостановили поставку Турции произведенных Lockheed Martin истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России, сообщал Bloomberg. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд планировала получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.
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Производитель автомобилей – британская компания Aston Martin осенью разместит свои акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Официально компания объявит о своих планах 29 августа. Планируется, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд, отмечает издание. Сделка, по данным издания, пройдет до конца года.
Издание напоминает, что спортивные автомобили Aston Martin предпочитает «британский суперагент 007» Джеймс Бонд. Автомобили этой марки появлялись во многих фильмах бондианы. Aston Martin DB5 – личная машина Бонда в фильмах «Золотой глаз» (1995 г.), «Завтра не умрет никогда» (1997 г.), «И целого мира мало» (1999 г.) и др. Автомобиль DB10 этого бренда появляется в том числе в последней части серии – «007: Спектр» (2015 г.).
Производственная база компании расположена в городе Гейдон в британском графстве Уорикшир. В июне компания представила в Нью-Йорке новый флагманский спорткар – DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, писало агентство Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.
В январе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что британский производитель престижных спортивных автомобилей может быть оценен в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в ходе IPO. Источники агентства отмечали, что руководство Aston Martin провело предварительные консультации с советниками, в ходе которых обсуждалась оценка компании, сопоставимая с капитализацией Ferrari.
Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей после того, как в октябре 2015 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн) итальянского производителя спорткаров. В результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Ferrari привлекло $893 млн.
Aston Martin представил новый спорткар
Aston Martin
Спорткар DBS Superleggera сменит в линейке моделей Vanquish S. Объем двигателя DBS Superleggera составляет 5,2 л, мощность – 715 л. с. До 100 км/ч спорткар разгоняется за 3,4 с. Автомобиль имеет большую решетку радиатора, карбоно-керамические тормоза, низкую подвеску, 21-дюймовые диски. Масса спорткара – 1700 кг. Максимальная скорость – 339 км/ч
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил выплату дивидендов за первое полугодие в размере 70% от свободного денежного потока, сообщил заместитель гендиректора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский в ходе телеконференции с инвесторами (цитаты по «Интерфаксу»). Это нижняя граница дивидендных выплат при текущем уровне госдолга компании. В таком случае акционеры получат 43,67 млрд руб., или 5,93 руб. на акцию.
Решение принято в связи с неопределенностью размера предстоящих капитальных вложений в восстановление рудника «Мир», пояснил Филипповский. «Алроса» пока не сообщала об окончательном выборе проекта восстановления рудника, затопленного в августе прошлого года, и не прогнозировала возможный размер вложений. «На сегодняшний день решение не принято, обсуждаются разные варианты. Но эти капитальные затраты возможны, поэтому мы решили придерживаться нижней границы интервала выплат», – сказал Филипповский.
Новая дивидендная политика «Алросы» предусматривает выплаты акционерам на уровне от 70% до 100% от свободного денежного потока при соотношении чистого долга и EBITDA от 0 до 1 (на конец полугодия показатель составил 0,04). За первое полугодие весь денежный поток компании оценивается в 62 млрд руб.
По словам Филипповского, результаты «Алросы» за второе полугодие будут слабее с учетом реализации остатков алмазов в первом полугодии и падения добычи относительно 2017 г. В то же время «позиция по чистому долгу будет соответствовать интервалу выплаты дивидендов от 70 до 100%», заверил он. Замгендиректора «Алросы» Юрий Окоемов добавил, что во втором полугодии может наступить некоторое сезонное ослабление спроса на алмазы, кроме того, на рынке ожидается повышение доли более дешевого сырья. «Но мы не ожидаем сильных отклонений от результатов первого полугодия», – подчеркнул Окоемов.
Со стороны «Алросы» это первая выплата промежуточных полугодовых дивидендов. Дивиденды акционерам в 2017 г. составили 38,59 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.
Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 г. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту, в которой находился 151 человек, восемь горняков погибли. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на его долю приходилось около 11% годовой добычи «Алросы». По оценкам компании, восстановление добычи на руднике может занять 7-8 лет.
«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Компания на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс 1 акция владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг.
На руднике «Алросы» произошел прорыв воды
Пресс-служба «Алроса»
В шахте рудника «Мир» (г. Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании «Алроса» произошел прорыв воды
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Пресс-служба «Алроса»
В момент аварии в шахте находились 142 человека
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Пресс-служба «Алроса»
По сообщению компании, на предприятии был оперативно введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб
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Пресс-служба «Алроса»
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в шахту попало 200 000 куб. м воды
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Пресс-служба «Алроса»
В ГУ МЧС по Якутии уточнили, что подтопление грунтовыми водами одной из насосных станций произошло на 210-м горизонте рудника
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Пресс-служба «Алроса»
Работа рудника была полностью приостановлена
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Пресс-служба «Алроса»
Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 г., планируемый срок эксплуатации — 50 лет
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Пресс-служба «Алроса»
Сейчас на подземный рудник «Мир» приходится около 11% добычи «Алросы»
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Пресс-служба «Алроса»
Капитализация «Алросы» сегодня потеряла 4,18%, снизившись до 599,7 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи
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Пресс-служба «Алроса»
Это второе за неделю ЧП на руднике «Мир». 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб
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Информация о возможной отставке замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе партии.
«Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности. Такому авторитетному изданию, как «Ведомости», хотелось бы напомнить о важности проверки информации, полученной от непонятных источников. Пресс-служба партии всегда готова оперативно предоставить СМИ достоверную и актуальную информацию», – подчеркнули в пресс-службе.
О том, что Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, «Ведомостям» рассказывали два близких к администрации президента источника. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место рассматривается руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.
Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорил один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента 2018 г., с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов 2015 г., говорил и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».
В то же время близкий к партийному руководству собеседник заверял, что Парфенов никуда не собирается, а слухи о его уходе появляются периодически. Но если это произойдет, партия потеряет хорошего управленца, указывал собеседник. Если Парфенову и уходить, то только в администрацию президента: у него налажена работа с регионами и везде есть связи, отмечает другой партиец. Сам Парфенов заявлял, что никуда не собирается и слухи о его уходе не соответствуют действительности.
Парфенов с 2000 г. участвовал в разных выборах как консультант и технолог, в 2007–2012 гг. работал на ряде должностей в «Единой России», в 2012 г. стал замруководителя исполкома, где возглавил сначала технологическое управление, а затем управление региональной и технологической работы.
Экономика
Новости
Германия может оказать финансовую помощь Турции из-за угрозы новой волны миграции
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Правительство Германии рассматривает возможность оказать Турции финансовую помощь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на немецких и европейских чиновников. Берлин опасается, что кризис турецкой экономики может распространиться на Европу, вызвать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке и привести к новой волне миграции.
«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию, – сказал WSJ высокопоставленный немецкий чиновник. – У нас нет выбора». Другие европейские страны также заинтересованы в стабилизации турецкой экономики, указывает газета.
Эти планы контрастируют с политикой США в отношении Турции, отмечает WSJ. Белый дом ранее повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, что способствовало обрушению курса лиры. США могут наложить вето на любой запрос Турции на финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Европе придется помогать Турции самостоятельно.
Два высокопоставленных чиновника из Брюсселя настаивают на необходимости участия в инициативе МВФ. По словам одного из собеседников, среди прочих мер поддержки обсуждаются кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Без участия МВФ для помощи Турции потребуется консолидированное решение стран ЕС, подчеркнули один немецкий и двое европейских чиновников. Однако другой немецкий чиновник предупреждает, что ни у Германии, ни у ЕС без участия МВФ нет достаточных средств для полноценной поддержки Турции.
«Турция должна будет инициировать этот запрос, и только тогда мы сможем обсудить, какую поддержку мы могли бы оказать», – сказал представитель минфина Франции.
Министр экономики Турции в воскресенье заявлял об отсутствии необходимости в немедленной финансовой поддержке. Турецкие чиновники сказали WSJ, что не намерены запрашивать внешней поддержки.
Помимо финансового вопроса любая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Германии сопряжена с политическими рисками для канцлера Ангелы Меркель, пишет WSJ: опросы показывают, что 72% немцев выступают против какой-либо финансовой помощи Турции. Вместе с тем подобный жест может увеличить напряженность в отношениях Меркель с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал власти Германии за излишне либеральную миграционную политику, низкие военные расходы в рамках НАТО и согласие на строительство российского газопровода «Северный поток – 2».
Однако финансовая помощь Турции может стать для Европы неизбежной необходимостью, считает высокопоставленный европейский дипломат в Анкаре. «Мы не можем просто сидеть и смотреть на падение Турции. Миграционное давление и геостратегическая важность, равно как и экономические связи [Турции и Европы], слишком важны», – заключил он
В июне Аргентина, также столкнувшаяся с экономическими проблемами, получила от МВФ кредитную линию в размере $50 млрд.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса предложил присудить эту награду украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Об этом говорится в его заявлении на сайте Польской киноакадемии. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов.
«Выдвигаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира», - написал Валенса. Он отметил, что осужденный режиссер воплотил «все те идеалы», которые руководили им самим. По мнению Валенсы, Сенцов «мирно противостоял аннексии его родного Крыма Россией». Экс-президент Польши отметил присущие украинцу «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».
Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 г. приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По версии следователей, украинский режиссер создал в Крыму террористическую группу, участники которой весной 2014 г. подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они также готовились к другим терактам.
С 14 мая Сенцов объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением. Продолжать голодовку осужденный пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».