Политика

Новости

Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, следует из заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, которое передал пресс-центр ВМС страны. «Адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной трудовой деятельности в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Во вторник, 28 августа, Украина начала командно-штабные учения «Шторм-2018» с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке «сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны», говорится в сообщении ВМС Украины.

В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море, в том числе переброской боевых катеров, предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины». По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

Организационно силы ВМС Украины в Азовском море объединены в Мариупольский отряд морской охраны. Он насчитывает до 20 катеров, из них более половины - малых. Флагманом отряда служит пограничный сторожевой корабль советской постройки «Донбасс» водоизмещением около 200 т. В июне украинская военная разведка сообщала о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море и установлении Россией полного контроля над его акваторией.

Министерство инфраструктуры Украины оценивало прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год.