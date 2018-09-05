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Кремль отказался считать претензии к Google чрезвычайной ситуацией

В претензиях российских госорганов в адрес Google в связи с политическими видеороликами на YouTube оппозиционера Алексея Навального в преддверии выборов нет ничего необычного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обычная ежедневная работа – мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», – сказал Песков.

«Я не думаю, что здесь можно игнорировать такие проявления [политической агитации], но и нельзя относиться к этому как к какой-то чрезвычайной ситуации», – отметил представитель Кремля.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах в связи с призывами Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, а также выйти на митинги в единый день голосования 9 сентября.

Член Центризбиркома Александр Клюкин объяснил журналистам, что оппозиционер приобретает «у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер». По его словам, ЦИК проинформировал «Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены».

Московские власти не согласовали акцию Навального против пенсионной реформы в единый день голосования. По данным мэрии, сторонники политика планируют менять агитационные материалы ЦИК и участвующего в выборах действующего мэра Москвы Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

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