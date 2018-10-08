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Яровая назвала вбросом предупреждения о дефиците продуктов из-за ее закона

Сообщения о возможном дефиците продуктов в магазинах в случае принятия законопроекта о запрете на возврат поставщикам нереализованных товаров является дезинформацией со стороны лоббистов торговых сетей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – подчеркнула Яровая (слова парламентария приводит ее пресс-служба).

По словам Яровой, торговые сети не желают нести риски и возвращают поставщикам «все непроданное». Она отметила, что тема «удушения» отечественных производителей через возврат нереализованной продукции возникла как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей.

«Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила Яровая. Она отметила, что торговые сети не имеют права возвращать товары иностранным поставщикам, в результате сейчас ущемляются интересы исключительно отечественных производителей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат нереализованных продуктов поставщикам. Такой законопроект инициировала Яровая вместе с группой депутатов, документ был принят Госдумой в первом чтении.

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