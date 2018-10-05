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Bloomberg увидел в любви России к шоколаду риск дефицита какао в будущем

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Жители России потребляют все больше шоколада, что в будущем может привести к дефициту какао. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, рынок столкнется с дефицитом объемом около 50 000 т уже в октябре.

Bloomberg пришел к таким выводам, проанализировав данные трейдеров, брокеров и аналитиков. Агентство отмечает, что в 2012–2015 гг. цены на какао падали из-за того, что Кот-д’Ивуар, Гана и другие экспортеры увеличили площади, на которых выращивали какао. Их политика привела к образованию излишков продукта.

Дефицит же возникает из-за растущего спроса на шоколад. Российский рынок – второй по потреблению шоколада после США. Россияне, по данным агентства, ежегодно съедают в среднем 4,8 кг шоколада. При этом их интерес к шоколаду только растет. Nielsen в апреле опубликовал исследование, согласно которому за предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России увеличилось на 9,2%. В остальном мире оно росло не более чем на 2,5%.

Политика
Новости

Великобритания и Германия обсуждают новые санкции против России из-за кибератак

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Власти Великобритании и Германии обсуждают новые санкции в отношении России после обвинений в кибератаках в адрес россиян. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее возможность введения новых санкций против России допускал британский министр иностранных дел Джереми Хант.

«Мы должны быть готовы предпринять действия самостоятельно или предпочтительнее совместно с нашими союзниками», — заявил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон. По словам пресс-секретаря немецкого канцлера Штеффена Зайберта, Берлин «практически точно» уверен, что российские спецслужбы ответственны за последние кибератаки.

Накануне, 4 октября, нидерландские власти рассказали о высылке в апреле четверых россиян за подготовку кибератак. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм заявил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у мужчин были дипломатические паспорта. Нидерландские спецслужбы полагают, что целью россиян была Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля они были задержаны, а затем высланы из страны.

В тот же день минюст США заявил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру».

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Политика
Новости

Адвокат Сенцова рассказал о причинах прекращения голодовки

Ведомости
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Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам строгого режима за подготовку терактов, был вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления, приравниваемого к пыткам. Об этом «Медузе» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, принудительное кормление в случае Сенцова заключалось бы в том, что его подзащитного «прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить». «Именно в такой форме. И сказали, что из него овощ сделают. Овощ — это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата», — уточнил Динзе.

По его словам, принудительное кормление таким способом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приравнял к пыткам и предостерег российскую сторону от такого решения.

Динзе рассказал, что письмо Сенцова, в котором он сожалеет о прекращении голодовки, подлинное и что реальное физическое состояние заключенного тяжелое. «Было видно, что ему достаточно тяжело дается это решение [о прекращении голодовки], потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата», — сказал Динзе «Медузе».

Помимо этого адвокат Сенцова утверждает, что версия причин прекращения голодовки, распространенная ФСИН, не соответствуют действительности. «Якобы его уговаривали, и там сотрудник ФСИН присутствовал при написании какого-то заявления… Заявления еще в природе нет, оно завтра появится», — отметил Динзе.

Сегодня «Новая газета» опубликовала заявление Сенцова о прекращении голодовки, продлившейся 145 дней. В нем режиссер указал, что его собираются кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах без учета собственного мнения. Сенцов написал, что прекращает голодовку с 6 октября, и признал, что ее цель (освобождение украинских политзаключенных) не была достигнута. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», – написано в заявлении.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов уже прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

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Экономика
Новости

Минфин предложил ослабить валютный контроль из-за санкций

Ведомости
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Минфин России опубликовал законопроект об ослаблении валютного контроля для российских компаний-экспортеров, находящихся под санкциями.

Минфин предлагает разрешить таким российским компаниям не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами (резидентами и нерезидентами) и контрагентами. Аналогичная норма действует при оплате заказчиками расходов по внешнеторговым договорам; при заключении резидентом с третьим лицом договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги и так далее.

Минфин предлагает рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов)».

О том, что Минфин разрабатывает пакет поправок о льготах компаниям, которые заключают экспортные контракты в рублях, в сентябре рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых - послабления в части других мер валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.

В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

Выбор редактора
Политика
Новости

Сенат США поддержал номинацию обвиненного в насилии Кавано на пост верховного судьи

Ведомости
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Сенат США сегодня с минимальным перевесом (51 против 49) закрыл дебаты и поддержал номинацию Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Кавано, номинированного президентом США Дональдом Трампом, обвинили в попытке изнасилования 36 лет назад, что задержало его утверждение и повлекло расследование ФБР. Окончательное голосование по кандидатуре Кавано в сенате должно состояться уже в субботу.

«Чрезвычайно доволен, что сенат США проголосовал за утверждение номинации судьи Бретта Кавано!» — написал Трамп в своем Twitter.

Выдвижение Кавано, ультраконсервативного республиканца, на ключевой пожизненный пост с самого начала вызвало резкое противодействие демократической партии США.

В середине сентября The Washington Post опубликовала заявление профессора биостатистики Кристин Блейзи Форд о том, что во время обучения в старшей школе в начале 1980-х Кавано пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано эти обвинения решительно отверг.

Затем два сенатора-республиканца заблокировали номинацию Кавано, дав ФБР неделю на расследование обвинений. На этой неделе результаты расследования были направлены в сенат США и Белый дом, после чего республиканцы заявили, что Кавано очищен от обвинений.

Выбор редактора
Политика
Новости

JPMorgan заплатит $5,3 млн штрафа за нарушение санкционных запретов

Ведомости
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Инвестбанк JPMorgan Chase выплатит штраф в размере $5,3 млн за незначительные нарушения санкционного режима, введенного против Ирана и Кубы. Сегодня о соглашении с банком сообщил Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)

Учитывая, что банк сам раскрыл информацию о нарушениях санкционных запретов, они не расцениваются как злостные, подчеркивает OFAC. Речь идет о 87 транзакциях, нарушающих санкционный режим, установленный в отношении Кубы, Ирана и в отношении нарушителей закона о нераспространении ядерного оружия. «Это платежи за грузовые авиаперевозки, очень незначительная часть которых была связана с авиакомпаниями, включенными в списки OFAC, или находящимися в странах, включенными в списки OFAC», – разъяснил департамент.

Под санкциями США находятся иранская национальная авиакомпания Iran Air, а также крупнейшая частная авиакомпания страны Mahan Air. В сентябре США внесли в иранский санкционный список очередные две компании, связанные с Mahan Air.

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Финансы
Новости

Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд

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Производитель фасованных продуктов питания и кетчупов Kraft Heinz создал венчурный фонд Evolv Ventures объемом $100 млн для инвестиций в прорывные технологии в пищевой промышленности, пишет Bloomberg. Первый фонд Kraft Heinz возглавит сооснователь инвестгруппы Peacock Equity Билл Пескателло.

«Evolv — последняя по времени попытка пищевых гигантов поднять вялые продажи, вскочив в уходящий поезд быстрорастущих стартапов в пищевой промышленности», — пишет Bloomberg. Так, в 2016 г. конкурент Kraft Heinz — снэковая компания Kellogg — вложил $100 млн в свой венчурный фонд. General Mills ранее инвестировала в стартапы Kite Hill (йогурты без молока) и Beyond Meat (бургеры без мяса).

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Экономика
Новости

Силуанов рассказал о планах принудить госкомпании к расчетам в рублях

Ведомости
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Правительство планирует с помощью директив перевести государственные компании на расчеты в рублях, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что государство может влиять на государственные компании через своих представителей в советах директоров. Какую часть расчетов государственные компании и банки должны будут проводить в рублях, министр не уточнил.

Согласно реестру федерального имущества государство владеет акциями в более чем 1500 компаний и банков. Крупнейшими из них, например «Газпромом», «Роснефтью», ВТБ , «Траснефтью» и «Аэрофлотом», правительство управляет напрямую через директивы, подписываемые премьером Дмитрием Медведевым или его заместителями. Директивы для мелких госкомпаний Росимущество готовит самостоятельно вместе с отраслевыми ведомствами.

Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Минэкономразвития готовят план отказа от доллара. Однако на следующий день Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речь о запрете американской валюты для расчетов в России не идет. Силуанов тогда уточнял, что власти хотят лишь подтолкнуть бизнес к переходу на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею отказа от доллара утопической. По его словам, СМИ извращают идею ради броского заголовка и запретить доллар невозможно. Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен заявил на лекции в МГИМО, что отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», – отметил Авен.

Бизнес
Новости

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

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Российский Минфин предложил повысить в 2019 г. минимальную розничную цену (МРЦ) на водку (с 205 до 215 руб. за пол-литра напитка крепостью 40 градусов) и коньяк (с 322 до 388 руб. за пол-литра). Это следует из проекта изменений в приказ Минфина о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя. Минимальная цена на бренди повышается с 293 до 307 руб. за 0,5 л.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь Минфин обосновывает необходимостью их индексации на уровень инфляции и борьбой с «алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке».

В начале года директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев предложил установить МРЦ на коньяк на уровне 500 руб. за пол-литра. По его словам, министерство просят об этом производители: при текущей МРЦ выгодно производство фальсификата, долю которого на рынке он оценил в 60%.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании президента Интерпола в Китае

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Считавшийся пропавшим без вести президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, 64-летний чиновник был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, собеседник газеты не уточнил.

Ранее Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщили, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Официального подтверждения информации пока нет. Интерпол отказался комментировать газете South China Morning Post информацию об исчезновении и задержании президента организации. На звонки Reuters пресс-секретарь Интерпола не ответил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост замминистра общественной безопасности КНР.

Бизнес
Новости

Футболисты «Анжи» пригрозили руководству клуба бойкотом матча премьер-лиги

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Футболисты махачкалинского «Анжи» написали письмо руководителям клуба, в котором предупредили о возможном бойкоте матча 11-го тура против московского ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги по зарплате, сообщил «РИА Новости» главный тренер команды Магомед Адиев. По его словам, в команде надеются, что ситуация разрешится благополучно и бойкота не будет.

О серьезных финансовых проблемах «Анжи» стало известно в июле, перед началом нового сезона в российской премьер-лиге. Гендиректор клуба Олег Флегонтов тогда сообщил, что задолженность перед футболистами с начала года составляет 250 млн руб. На этой неделе Флегонтов заявил, что долги выросли до 300 млн.

Клуб «Анжи» ранее принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову (Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд). С 2014 г. основным источников доходов клуба был бюджета Дагестана, однако в прошлом году власти региона приняли решение сократить финансирование команды.

После девяти туров «Анжи» занимает в чемпионате России 12-е место (из 16 возможных) с 9 очками. В ближайшее воскресенье махачкалинцы сыграют в Грозном против «Ахмата». Домашняя игра против московских армейцев запланирована на 19 октября.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Бизнес
Новости

Спонсоров Роналду обеспокоили выдвинутые против него обвинения

Ведомости
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Сразу два спонсора португальского футболиста Криштиану Роналду заявили о беспокойстве по поводу его поведения, сообщает Associated Press (AP). Это производитель спортивных товаров Nike, а также создатель компьютерных игр EA.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – говорится в письменном ответе Nike агентству. В EA также пообещали наблюдать за происходящим в ожидании, что «спортсмены и послы будут вести себя в соответствии с ценностями компании».

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обратилась в полицию. Она заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 г. в Лас-Вегасе, сообщало CNN. Сам Роналду отрицает какие-либо обвинения. «Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю», – написал он в своем Twitter.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», в котором после обвинения заступились за футболиста. В официальном сообщении клуба спортсмен описан профессионалом. События, которые предположительно имеют 10-летнюю давность, не изменят этого, говорится в заявлении. Котировки «Ювентуса» упали в пятницу на 6,21% к 14.40 мск, свидетельствуют данные Итальянской фондовой биржи.

Роналду – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира: он занимает третье место в рейтинге Forbes, который оценивает годовой доход футболиста в $108 млн. Одна из важных частей его дохода – это сделки со спонсорами. У футболиста есть пожизненный контракт с Nike. Кроме того, он рекламирует EA и Herbalife. За последний год Роналду заработал $47 млн на сделках со спонсорами, оценивал Forbes.

Как Криштиану Роналду встретили в России

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