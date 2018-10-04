Мировой лидер по производству шоколада покупает компанию в России
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Швейцарская компания Barry Callebaut подписала договор о покупке российской «Инфорум», говорится в совместном сообщении компаний. Завершить сделку планируется до конца 2018 г.
Barry Callebaut – мировой лидер по производству шоколада и какао-продуктов. Ее шоколадное сырье используется при производстве каждого четвертого шоколадного изделия в мире. У компании примерно 60 заводов по всему миру, выпускающих около 2 млн т продукции ежегодно. Продажи в 2016/17 финансовом году составили около 6,3 млрд евро. 50,1% акций компании принадлежит швейцарской Jacobs Holding AG швейцарского миллиардера Клауса Якобса, еще 8,5% – у его жены Ренаты Якобс.
«Инфорум» – это один из крупнейших производителей шоколада в России. Компания основана в 1989 г. Евгением Булытовым и тремя его партнерами. Клиенты «Инфорума» – производители кондитерских изделий. Помимо шоколада компания выпускает глазури, начинки и проч. Выручка компании в 2017 г. составила около 5,1 млрд руб. Производство расположено в городе Касимове Рязанской области.
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