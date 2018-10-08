Политика

Новости

Госдума отменит норму о лишении депутатов права выступления

Госдума откажется от нормы своего регламента, которая позволяет лишать депутатов права выступать на пленарных заседаниях, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сейчас готовим такую поправку в регламент, чтобы убрать эту недемократичную норму. Нельзя депутата лишать слова!» – сказал Володин на совещании спикеров парламентов стран Евразии (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это решение поддержано всеми думскими фракциями.

Действующая статья 45 регламента Госдумы предусматривает возможность лишить депутата права выступления на заседаниях палаты на срок от одного дня до месяца. Такая санкция может быть применена к парламентарию за повторное нарушение правил депутатской этики – «употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Госдумы и других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использование заведомо ложной информации», а также за призывы к незаконным действиям.

В разное время права на выступление на пленарном заседании Госдумы среди прочих лишались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Дмитрий Гудков и коммунист Николай Рябов. Например, последний был лишен права выступления за обвинения Володина, на тот момент секретаря генсовета «Единой России», в «чудовищной лжи» о результатах единороссов на региональных выборах.

Источники «Интерфакса» обращают внимание, что инициатива об отмене этой нормы возникла на фоне начавшейся работы осенней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). В Страсбурге будут рассмотрены поправки в регламент ПАСЕ, касающиеся прав национальных делегаций в связи с действующим с 2014 г. решением, ущемившим делегацию России в ее основных правах. За ситуацию вокруг Крыма российская делегация была тогда лишена права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях.

Кого ушли из Госдумы