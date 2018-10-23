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Политика
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Работавший с Кудриным и Грефом чиновник перешел из Минобороны в Счетную палату

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В Счетную палату перешел Алексей Каульбарс, занимавший должность начальника департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к оборонному ведомству. Ранее Каульбарс работал с Алексеем Кудриным и Германом Грефом.

Как рассказал собеседник издания, приказ об увольнении Каульбарса уже подписал министр обороны Сергей Шойгу и в понедельник, 22 октября, чиновник вышел на новое место работы. Он возглавил департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета, а также комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.

Информацию о назначении официального подтвердила Счетная палата. На сайте Минобороны врио руководителя департамента, который возглавлял Каульбарс, значится его бывший заместитель — Андрей Ткаченко.

По словам собеседника «Коммерсанта», Каульбарса в Счетную палату пригласил Кудрин. Каульбарс был помощником Кудрина, когда последний был вице-премьером и министром финансов; с 2009 г. Каульбарс занимал должность директора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина. До этого он работал у Германа Грефа в министерстве экономического развития и торговли, в частности 2003-2004 г. был его первый заместителем.

В Минобороны Каульбарс начал работать в августе 2012 г. Сначала он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, а в 2013 г., уже при Сергее Шойгу, возглавил департамент. На этой должности он занимался оценкой экономических последствий решений по всему спектру деятельности вооруженных сил. Как отметил один из источников «Коммерсанта», претензий к работе Каульбарса у руководства министерства не было, с поставленными задачами он и его подчиненные справлялись.

По данным «Коммерсанта», Каульбарс может рассчитывать на повышение — при успешном выполнении обязанностей его кандидатура может быть представлена к выдвижению на пост аудитора Счетной палаты. 

Политика
Новости

Советник Трампа раскрыл содержание переговоров с Лавровым и Патрушевым

Ведомости
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Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, о чем шла речь на сегодняшних встречах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Болтон подтвердил, что сделал «очень серьезные заявления» в ходе «плотных дискуссий» относительно Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого Трамп заявил в минувшие выходные. Тем не менее консультации будут продолжены.

По оценке Болтона, в современном мире такой договор должен включать не только Россию и США, но и Китай с Северной Кореей, поэтому следующим шагом будут «консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии». «США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью, и проект (экс-президента США Барака) Обамы заключался в том, что российские нарушения договора – это только одна из частей того процесса, который требует пересмотра», – отметил он.

«Будет много дипломатии в ближайшие месяцы», — отметил Болтон.

С Патрушевым обсуждался договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, рассказал Болтон. «Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока еще не выработало своей позиции. Мы готовы вести переговоры, вот пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали... Договор действует до 2021 г., поэтому у нас еще есть много времени», – констатировал американский дипломат.

Российская сторона сегодня сообщала, что на встрече с Болтоном обсуждались судьба договора о РСМД, договор о нераспространении ядерного оружия и конвенция о запрещении химоружия.

Договор РСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. По нему с советской стороны были уничтожены ракеты СС-20 («Пионер»), СС-23 («Ока»), с американской – «Першинг-2» и крылатые ракеты.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. В сентябре 2018 г. МИД России заявил, что ракета с таким индексом не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Россия считает, что США производят нарушающие договор РСМД баллистические ракеты-мишени, имеют на вооружении ударные беспилотники большой дальности, также подпадающие под букву договора, и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использоваться для крылатых ракет «земля – земля». Двусторонние консультации в 2017 г. результата не дали. В законе о военном бюджете на 2019 г. конгресс обвинил Россию в нарушении этого договора и выделил средства на разработку крылатой ракеты средней дальности наземного базирования.

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Политика
Новости

Страны – кандидаты на вступление в ЕС поддержали санкции против России

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Страны – кандидаты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория, а также член Европейского экономического пространства Норвегия поддержали санкции против России. Они подписали декларацию о согласовании ограничительных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета ЕС. «ЕС принимает к сведению эту позицию и приветствует ее», – заявили представители Евросовета.

В сентябре Совет ЕС объявил, что продлил на полгода санкции в отношении 155 граждан и 44 организаций из-за действий, подрывающих независимость Украины. Ограничения включают в себя замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе, а также полный запрет для граждан на въезд в страны ЕС.

Первые санкции были введены в марте 2014 г. в связи с действиями российских военных в Крыму и обострением ситуации на востоке Украины. В первый ограничительный список вошел 21 человек, в частности несколько депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, командующие Южным и Западным военными округами и Черноморским флотом, а также представители руководства Крыма.

Политика
Новости

Советник Трампа встретился с Патрушевым и Лавровым накануне переговоров в Кремле

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Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон начал двухдневный визит в Россию. В понедельник он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В пресс-службе совета безопасности назвали переговоры Патрушева и Болтона конструктивными, сообщает «Интерфакс». Чиновники договорились продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности.

Встреча с Лавровым прошла в формате рабочего ужина, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Лавров заявил, что политики намерены обсудить дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из советско-американского договора о РСМД. Правительство США обвиняет Россию в нарушении договора с 2014 г. По данным американской разведки, российские военные испытали и развернули крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км.

Во вторник, 23 октября, с Джоном Болтоном встретится президент России Владимир Путин. Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что в ходе переговоров также будет подниматься вопрос о возможном выходе США из РСМД.

Политика
Новости

Власти Украины рассмотрят вопрос о переименовании Крыма

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На Украине подготовлены поправки в Конституцию о переименовании Автономной республики Крым. Об этом 22 октября сообщил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, сообщает местное издание УНИАН. По словам политика, предложения сначала рассмотрит конституционная комиссия, а затем украинский парламент.

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта, сузила список названий до «Крымская автономия» и «Крымско-татарская автономия». Представительный орган республики планируют назвать «советом автономии».

Конституционная комиссия Украины решила создать рабочую группу по вопросам Автономной республики Крым в мае прошлого года. Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в 10 раздел Конституции Украины о состоянии полуострова.

В пятницу, 19 октября, президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России необходимо установить дружественные отношения с Украиной. Он также подчеркнул, что «сегодняшняя ситуация – это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот».

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 г. и получил название Республика Крым. По данным общенационального опроса населения Украины, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, 42% граждан считают, что в долгосрочной перспективе бывшая автономия может вернуться в состав Украины.

Финансы
Новости

Курс доллара ненадолго опустился до 65 рублей

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Курс доллара в понедельник 22 октября около 18.15 мск впервые с начала октября опустился до 65 руб. за доллар, но не удержался на этом уровне. К 19.00 мск единица американской валюты стоила уже 65,27 руб. Официальный курс ЦБ с 23 октября — 65,3065 руб. за доллар.

Рост рубля к доллару на вечерних торгах в понедельник объясняется подготовкой компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам октября. В четверг, 25 октября, в бюджет будут перечислены выплаты по НДПИ, НДС и акцизам, в понедельник, 29 октября, — налог на прибыль общим объемом, по оценке Reuters, порядка 2,2 трлн руб.

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Бизнес
Новости

Не платящих налоги самозанятых хотят штрафовать на весь их доход

Ведомости
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Самозанятых, не зарегистрировавшихся в этом качестве и не платящих налоги, могут начать штрафовать на весь полученный доход. Об этом сказал сегодня в Госдуме председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. «Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — цитирует его «Интерфакс». «Могу сказать одно: это будет», — подчеркнул Макаров, но никаких деталей не привел.

В этом году Минфин объявил параметры нового налогового режима для самозанятых: они должны будут платить налоги по ставке 4% с дохода от реализации физлицам и 6% — компаниям. Из них 1,5 п. п. пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, в Пенсионный фонд направлять взносы человек может по собственному желанию. Он должен выбрать: ничего не платить и получать в будущем минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.) или отчислять взносы, получая базовую пенсию. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать этот режим, — 2,4 млн руб. в год (200 000 руб. в месяц).

Во II квартале в неформальном секторе трудилось больше 14,6 млн человек (или 20,3% всех занятых россиян), следует из данных Росстата.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении проект законопроектов о профессиональном доходе. Эксперимент с налогообложением самозанятых планируется начать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 г.

О штрафе за сокрытие налогов вплоть до размера выручки ранее говорил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в сентябрьском интервью ТАСС. По его словам, в течение года это наказание действовать не будет – ФНС дает переходный период посмотреть, как это будет работать.

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Политика
Новости

«Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей из-за инициативы депутатов

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Совет директоров «Яндекса» рассмотрит варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства, если в России примут закон об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Нам известно о том, что в государственную Думу был внесен проект такого закона, и мы внимательно следим за развитием ситуации», – говорится в сообщении «Яндекса».

Ранее в понедельник депутаты от «Единой России» Антон Горелкин и Михаил Старшинов, а также их коллеги из ЛДПР Андрей Луговой и Борис Пайкин внесли в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документом предусматривается, что доля иностранных граждан или организаций в новостных агрегаторах не будет превышать 20%.

Владельцы новостных агрегаторов так же, как и средства массовой информации, выполняют важную общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, говорится в пояснительной записке. С 2016 г. в законодательстве о СМИ существует аналогичное предлагаемому законопроектом ограничение. То же ограничение иностранного участия в 2017 г. установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов. Существующая сегодня возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России, влиять на развитие демократических институтов угрожает общественному порядку в нашей стране, считают депутаты.

Что ищут пользователи в «Яндексе»

Политика
Новости

МИД России обвинил посла США в организации голосования о названии Македонии

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Посол США в Македонии Джесс Бейли де-факто руководил голосованием о смене названия страны 19 октября, необходимой для ее вступления в НАТО, говорится в заявлении российского МИДа. По оценке внешнеполитического ведомства, «восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов».

«Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», – пишет российский МИД.

МИД квалифицировал происшедшее как «откровенное попрание всех норм» и отказался считать «грязные манипуляции» проявлением воли парламентариев.

В минувшую субботу за начало процесса переименования Македонии в Северную Македонию выступили 80 из 120 депутатов парламента страны. Ранее всенародный референдум о переименовании был признан несостоявшимся из-за низкой явки. К бойкоту призывали противники переименования.

В июне этого года премьер-министр Македонии Зоран Заев заключил Преспанское соглашение с Грецией по поводу смены названия. Против этого выступил президент страны Георге Иванов, отказавшись подписывать соглашение. После этого был запущен процесс смены названия через референдум и парламент.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а историческая область на севере Греции. Решение спора позволит Македонии претендовать на вступление в НАТО и ЕС, которое блокировала Греция.

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Технологии
Новости

Депутаты предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

Ведомости
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В Госдуму внесен проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документ, внесенный депутатами Андреем Луговым и Борисом Пайкиным (ЛДПР), Антоном Горелкиным и Михаилом Старшиновым («Единая Россия»), размещен в базе данных Госдумы.

Документ запрещает иностранным государствам, организациям под их контролем, иностранным организациям и гражданам, а также российским юрлицам с иностранным участием владеть новостным агрегатором, а также устанавливать любые формы контроля над его владельцами. Упомянутые компании, организации и физлица, а также российские юрлица с более чем 20%-ным иностранным участием не смогут владеть, управлять, а также осуществлять прямой или косвенный контроль в отношении более 20% агрегатора, говорится в законопроекте.

Санкция за неисполнение требований, предлагаемых законопроектом, — ограничение доступа к новостному агрегатору на территории России до исполнения таких требований владельцем агрегатора. Основание для ограничения такого доступа операторами связи согласно проекту закона — вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Внедряемые проектом ограничения предложены депутатами в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания благоприятных условий для развития гражданского общества, отмечает «Интерфакс».

Депутаты напоминают, что в законодательстве о СМИ с 2016 г. существует аналогичное предлагаемому законопроектом ограничение, связанное с учреждением СМИ, организации (юридического лица), осуществляющей вещание. То же ограничение иностранного участия в 2017 г. установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что владельцы новостных агрегаторов, включенных в реестр новостных агрегаторов до вступления в силу предлагаемого проекта закона, обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в закона силу, а владельцы, которых включат в указанный реестр после вступления в силу данного закона, — не позднее шести месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.

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Политика
Новости

Власти Москвы согласовали «Мемориалу» акцию на Лубянке

Ведомости
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Акция «Возвращение имен» пройдет 29 октября в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади. Об этом говорится в сообщении «Мемориала», который проводит мероприятие.

«Акция пройдет, она пройдет традиционно, у Соловецкого камня с 10 утра до 10 вечера. Все остальные технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать», – заявила исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова (цитата по «Интерфаксу»).

«Возвращение имен» – акция, которая ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке накануне Дня памяти жертв политических репрессий, 29 октября. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР – Соловецкий камень.

Ранее мэрия Москвы предложила в этом году перенести акцию на проспект Академика Сахарова. Префектура Центрального административного округа столицы объяснила, что у Соловецкого камня сейчас идут ремонтно-строительные работы.

Как прошла акция «Возвращение имен» на Лубянке в 2017 году

Финансы
Новости

В Финляндии назвали сумму иска Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

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Финское агентство STT сегодня назвало сумму иска миллиардера Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам. По его информации, Ротенберг, которого STT называет «членом ближнего круга президента Путина», затребовал 70 000 евро от банков Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank и финского филиала Danske Bank за отказ проводить операции по его поручениям. Из-за этого, в частности, ему не удалось заплатить налоги. Это нарушение принципа равенства перед законом, цитирует агентство иск Ротенберга, имеющего гражданство России и Финляндии.

В минувшие выходные три скандинавских банка — Danske Bank, Handelsbanken и Nordea — подтвердили, что Борис Ротенберг подал на них в суд, не уточнив исковых требований.

Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.

Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

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