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Работавший с Кудриным и Грефом чиновник перешел из Минобороны в Счетную палату

В Счетную палату перешел Алексей Каульбарс, занимавший должность начальника департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к оборонному ведомству. Ранее Каульбарс работал с Алексеем Кудриным и Германом Грефом.

Как рассказал собеседник издания, приказ об увольнении Каульбарса уже подписал министр обороны Сергей Шойгу и в понедельник, 22 октября, чиновник вышел на новое место работы. Он возглавил департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета, а также комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.

Информацию о назначении официального подтвердила Счетная палата. На сайте Минобороны врио руководителя департамента, который возглавлял Каульбарс, значится его бывший заместитель — Андрей Ткаченко.

По словам собеседника «Коммерсанта», Каульбарса в Счетную палату пригласил Кудрин. Каульбарс был помощником Кудрина, когда последний был вице-премьером и министром финансов; с 2009 г. Каульбарс занимал должность директора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина. До этого он работал у Германа Грефа в министерстве экономического развития и торговли, в частности 2003-2004 г. был его первый заместителем.

В Минобороны Каульбарс начал работать в августе 2012 г. Сначала он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, а в 2013 г., уже при Сергее Шойгу, возглавил департамент. На этой должности он занимался оценкой экономических последствий решений по всему спектру деятельности вооруженных сил. Как отметил один из источников «Коммерсанта», претензий к работе Каульбарса у руководства министерства не было, с поставленными задачами он и его подчиненные справлялись.

По данным «Коммерсанта», Каульбарс может рассчитывать на повышение — при успешном выполнении обязанностей его кандидатура может быть представлена к выдвижению на пост аудитора Счетной палаты.