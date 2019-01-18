Рогозин предложил создать систему спутников под названием «Государево око»
«Роскосмос» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли для бизнеса и госорганов под названием «Государево око». Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«После успешного пуска в декабре [2018 г.] на космодроме “Восточный” мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется “Государево око”, или сокращенно "Госоко". Мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», — подчеркнул он.
По его словам, «Роскосмос» считает этот проект перспективным. Систему могут использовать МЧС и работники сельского хозяйства, отметил он: «Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель».
Также, добавил руководитель «Роскосмоса», с помощью системы планируется отслеживание изменений инфраструктурных объектов. «Это огромная польза для органов власти», — констатировал Рогозин.