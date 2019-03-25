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Московский суд начал слушать дело о попытке госпереворота в Казахстане

В Нагатинском суде Москвы в понедельник начался процесс по делу политтехнолога Петра Милосердова, которого обвиняют в организации государственного переворота в Казахстане (ст. 282.1 УК). По версии следствия, он вместе с осужденным ранее лидером оппозиции Александром Беловым (Поткиным) создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки в республике, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения конституционного строя в стране. Но если поводом для преследования Белова стал запрос от генпрокуратуры Казахстана, то в отношении Милосердова российские власти действовали по своей инициативе.

В 2016 г. Мещанский суд Москвы признал Белова виновным в отмывании денег и экстремистской деятельности, приговорив к 7,5 г. колонии. Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд руб. казахского банка БТА. Впрочем, уже в следующем году приговор в этой части был отменен апелляционной инстанцией, а дело об экстремизме возвращено на доследование.

Сам Милосердов утверждает, что вся его подрывная деятельность сводится к социологическому исследованию, которое он по просьбе Белова провел в Казахстане в 2012 г. И что подлинной целью его уголовного преследования было желание получить показания против оппозиционера. В любом случае, срок давности по вменяемому ему преступлению составляет 6 лет и к моменту его ареста в начале 2018 г. он уже истек. Кроме того, конституционный строй других стран не охраняется российским Уголовным кодексом, доказывает он.

В понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, рассказал адвокат Милосердова Алексей Чернышев. Суд также заслушал показания свидетеля Александра Михайленко – это оперуполномоченный, который принял участие в задержании политтехнолога. Всего, по словам адвоката, в деле фигурируют более сорока свидетелей, в основном это граждане Казахстана, дававшие показания по делу Белова. Сам оппозиционер также числится в списке свидетелей, знает Чернышев. Следующее заседание назначено на 5 апреля.