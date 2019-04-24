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Украина пожаловалась в ООН на упрощение Россией выдачи паспортов жителям Донбасса

Украина подала жалобу в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом в твиттере написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Решение России противоречит минским договоренностям, отметил Ельченко. По его словам, это «дерзкий шаг». Жалоба подана по поручению президента Украины Петра Порошенко, добавил Ельченко.

Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны подать заявление в уполномоченные территориальные органы МВД России, которое будет рассмотрено в течение трех месяцев.

Это решение носит гуманитарный характер, заявил Путин. По его словам, жители ДНР и ЛНР лишены гражданских прав, и «это уже переходит границы». У России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, добавил президент.

Президент Украины Петр Порошенко назвал указ Путина подготовкой к аннексии Донбасса. Он призвал международных партнеров усилить режим санкций в отношении России. К усилению санкционного давления также призвал штаб Владимира Зеленского, который недавно победил на выборах президента Украины.