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Чиновникам могут разрешить руководить некоммерческими организациями

Депутаты предложили разрешить чиновникам работать в общественных, некоммерческих организациях и управлять ими на безвозмездной основе, говорится в соответствующем законопроекте. Законопроект внесен в Госдуму. Для работы в таких организациях им нужно будет получить разрешение работодателя.

Сейчас законодательство запрещает госслужащим участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Исключением является участие в управлении политической партией и профсоюзом. По мнению авторов инициативы, такой запрет нарушает их конституционные права.

Еще одна новелла, предложенная депутатами, — ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, когда они могут быть привлечены к ответственности за подобные действия, предлагается не включать больничный, отпуск, а также время производства по уголовному делу.

Один из авторов документа, председатель из комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев напомнил, что сейчас этот срок составляет шесть месяцев. Однако провинившиеся госслужащие стремятся избежать ответственности. «Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск», — отметил он. По словам Пискарева, с принятием инициативы такую практику удастся прекратить.