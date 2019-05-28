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Польша планирует купить истребители F-35 у США

Польша хочет купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin. Ее правительство уже отправило США запрос о стоимости самолетов, а также об их доставке и подготовке пилотов, заявил во вторник польский министр обороны Мариуш Блащак. «Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители», – написал он в Twitter.

Польша – одна из немногих стран НАТО, тратящих на оборону требуемые 2% ВВП. После присоединения Крыма к России в 2014 г. она ускорила работу по модернизации своих вооруженных сил, пишет Financial Times (FT). В мае она заключила с итальянской Leonardo соглашение на 380 млн евро на поставку четырех вертолетов AW 101.

В прошлом году Польша договорилась приобрести у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории Польши. По словам Блащака, всего страна намерена потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд к 2026 г.

Возможная покупка F-35 свидетельствует об укреплении связей Польши с оборонной отраслью США, отмечает FT. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении присутствия американских войск в стране. О соответствующем соглашении может быть объявлено в июне во время визита польского президента Анджея Дуды в США.