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Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Ведомости
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Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В интервью, которое было опубликовано испанским изданием El Periodico 23 мая, Боррелю задали вопрос, какую геополитическую роль должна играть в современном мире Европа. «У нас действительно новый мир, который мы не могли себе представить пять лет назад. [Дональд] Трамп не был президентом [США], не было Brexit, не было иммигрантского кризиса, войны в Сирии. Многое изменилось. Наш союзник отвернулся. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что он здесь, а Китай возникает как соперник», – ответил Боррель.

МИД России выразил послу «недоумение и сожаление» в связи с этими словами. Ведомство указало на то, что слова испанского и. о. министра наносят ущерб отношениям двух стран и противоречат «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Такие отношения, подчеркнул МИД, зафиксированы «во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

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Польша планирует купить истребители F-35 у США

Ведомости
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Польша хочет купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin. Ее правительство уже отправило США запрос о стоимости самолетов, а также об их доставке и подготовке пилотов, заявил во вторник польский министр обороны Мариуш Блащак. «Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители», – написал он в Twitter.

Польша – одна из немногих стран НАТО, тратящих на оборону требуемые 2% ВВП. После присоединения Крыма к России в 2014 г. она ускорила работу по модернизации своих вооруженных сил, пишет Financial Times (FT). В мае она заключила с итальянской Leonardo соглашение на 380 млн евро на поставку четырех вертолетов AW 101.

В прошлом году Польша договорилась приобрести у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории Польши. По словам Блащака, всего страна намерена потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд к 2026 г.

Возможная покупка F-35 свидетельствует об укреплении связей Польши с оборонной отраслью США, отмечает FT. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении присутствия американских войск в стране. О соответствующем соглашении может быть объявлено в июне во время визита польского президента Анджея Дуды в США.

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Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев 22 мая утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). Копия распоряжения опубликована на сайте правительства. В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК.

При этом из состава ВАК был исключен сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд. «Мне кажется, что Владимир Михайлович Филиппов (руководитель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов и бывший министр образования. – «Ведомости») повел себя глупо и недостойно. Я знаю, что он настаивал на том, чтобы меня исключить», – прокомментировал ситуацию изданию Гельфанд.

В свою очередь в «Диссернете» считают, что ВАК нелегитимен, так как Филиппов третий раз подряд включается в состав комиссии. Согласно положению о ВАК «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд», напомнил РБК. В «Диссернете» пообещали оспорить решение о назначении такого состава комиссии. Помимо этого любое решение ВАК будет оспорено в суде вплоть до Верховного суда, добавили в «Диссернете».

Гельфанд также рассказал РБК, что в марте ВАК обращалась в Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, где работает сооснователь «Диссернета», с просьбой представить документы для включения ученого в новый состав комиссии. Копия запроса есть у РБК. Все документы были представлены в срок, сказал Гельфанд.

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Политика
Новости

Чиновникам могут разрешить руководить некоммерческими организациями

Ведомости
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Депутаты предложили разрешить чиновникам работать в общественных, некоммерческих организациях и управлять ими на безвозмездной основе, говорится в законопроекте группы депутатов от «Единой России», внесенном в Госдуму. Для работы в таких организациях им нужно будет получить разрешение работодателя.

Сейчас законодательство запрещает госслужащим участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Исключением является участие в управлении политической партией и профсоюзом. По мнению авторов инициативы, такой запрет нарушает их конституционные права.

Еще одна новелла, предложенная депутатами, – ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, когда они могут быть привлечены к ответственности за подобные действия, предлагается не включать больничный, отпуск, а также время производства по уголовному делу.

Один из авторов документа – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев напомнил, что сейчас этот срок составляет шесть месяцев. Однако провинившиеся госслужащие стремятся избежать ответственности. «Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск», – отметил он. По словам Пискарева, с принятием инициативы такую практику удастся прекратить.

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Политика
Новости

Задержанный в Косове россиянин вышел на свободу

Ведомости
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Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, задержанный в этой стране ранее 28 мая, вышел на свободу. Об этом сообщается на сайте миссии.

Россиянин доставлен в больницу косовского города Косовска-Митровица с тяжелыми травмами головы и лица, рассказал ТАСС главный врач больницы Златан Элек, отметив, что он помещен в отделение интенсивной терапии.

28 мая подразделения косовского спецназа устроили операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. Среди задержанных оказался и Краснощеков. Президент Косова Хашим Тачи заявил Associated Press, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции.

МИД России потребовал освободить Краснощекова. Ведомство назвало действия косовского спецназа провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, а также установление контроля над этими районами силовым путем.

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Россия потребовала от Китая объяснить проверки мобильных телефонов россиян

Ведомости
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Генеральное консульство России в китайском городе Гуаньчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, почему при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, российская сторона сейчас выясняет, какие законы регулируют подобные меры, каковы критерии компрометирующей информации и перечень оснований для проверки телефонов.

Генеральное консульство России в Гуаньчжоу 27 мая сообщило о том, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая миграционные власти страны выборочно проверяют, соответствует ли выданная россиянам виза целям въезда. Для этого изучается содержимое сотовых телефонов: видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписка в программах быстрого обмена сообщениями WeChat, WhatsApp, Viber и др.

Если подобная информация будет обнаружена, человек переводится в специальное помещение, где он будет находиться до ближайшего обратного рейса. Питание предоставляется однократно. Впоследствии китайские власти могут запретить нарушителю въезд в страну.

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Технологии
Новости

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Ведомости
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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

С новым процессором производительность устройства по сравнению с прошлым поколением выросла вдвое, отмечает компания. iPod Touch впервые получил поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime. Кроме того, пользователи iPod Touch получат доступ к игровому сервису Apple Arcade, который будет запущен осенью.

Компания впервые выпустила версию с 256 Гб встроенной памяти и убрала из линейки модель с 64 Гб памяти: теперь можно купить iPod Touch с 32, 128 или 256 Гб хранилища. Устройство представлено в шести цветах.

iPod Touch уже доступен для заказа на сайте Apple и «позже на этой неделе» появится в магазинах. В России минимальная версия устройства с 32 Гб памяти будет стоить 18 990 руб., с 128 Гб – 28 190 руб., а с 256 Гб – 37 390 руб.

Что Apple показала на презентации в 2018 году

Политика
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Эксперты КГИ придумали, как реформировать систему трудоустройства инвалидов

Ведомости
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Комитет гражданских инициатив придумал, как повысить занятость и социальное положение инвалидов. Как отмечается в докладе организации, который она подготовила совместно с «Левада-центром», на обычных предприятиях могут трудиться от 2% до 10% граждан с инвалидностью, однако 50–60% из них могут работать на специально созданных для них предприятиях. Для этого в государственных целевых программах по улучшению условий жизни инвалидов нужно поручить специальным образовательным учреждениям обучать инвалидов востребованным на рынке труда профессиям, а центрам занятости населения – следить за тем, чтобы на предприятиях резервировались рабочие места для инвалидов.

В России 12,1 млн человек, которым официально присвоен статус инвалида, а с проблемой людей ограниченного здоровья и инвалидности сталкивается каждая пятая семья, выяснил «Левада-центр». Взрослого члена семьи с инвалидностью в своем составе имеют 13% семей, у еще 3% семей есть дети-инвалиды.

По данным «Левада-центра», у трети таких семей едва хватает денег на питание и одежду. Средний ежемесячный доход семей, где есть инвалиды, – около 37 000 руб., что на 4000 руб. меньше, чем у других семей. Число инвалидов, которые нашли себе заработок, в течение шести прошедших лет непрерывно сокращается. В 2018 г. их насчитывалось более 1600 человек, шесть лет назад их было почти в полтора раза больше, отмечается в докладе.

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Недвижимость
Новости

Структура АФК «Система» может выкупить долю ЛСР в проекте на территории ЗиЛа

Ведомости
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АО «Лидер-инвест» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 50% долей в ООО «Развитие», пишет РБК со ссылкой на сообщение ФАС. Там сказано, что в случае закрытия сделки его доля в компании составит 100%.

ООО «Развитие» в декабре 2015 г. купило на торгах 100% долей в фирме ООО «ЗиЛ-Юг» за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской. На этой территории можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330 000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113 000 кв. м – социальные объекты.

На сегодняшний день «Развитие» в равных долях принадлежит структуре группы ЛСР и «Лидер-инвесту». В этом году АФК «Система» продала 51% «Лидер-инвеста» группе «Эталон», но сама выкупила в последней 25%, став ее крупнейшим акционером.

Представитель АФК «Система» перенаправил вопрос «Ведомостей» в «Эталон». Там от комментариев отказались. Представитель ЛСР сообщил, что группа, будучи публичной компанией, не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки. Два источника, близких к владельцам ООО «Развитие», уверяют, что на данный момент никакой сделки между сторонами нет, а ходатайство в ФАС подано на случай, если компании решат вступить в переговоры. В прошлом году консультанты рассказывали «Ведомостям», что «Лидер-инвест» и сам готов продать свою долю в проекте: компания рассылала инвестиционное предложение потенциальным интересантам. Представитель «Лидер-инвеста» тогда это опровергал.

Политика
Новости

Суд отказал бывшему руководителю ФСИН в условно-досрочном освобождении

Ведомости
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Центральный районный суд Калининграда отказался выпустить по УДО бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда.

В июне 2017 г. суд признал Реймера виновным в мошенничестве на 1,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и 800 000 руб. штрафа. В августе 2018 г. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно.

Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. После его отставки начались проверки закупок ведомством электронных браслетов. По версии следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными.

Политика
Новости

Беглов поручил подчиненным бороться с экскурсиями на крышах

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разобраться с незаконными экскурсиями, которые проводятся на крышах зданий в городе. Об этом он заявил на заседании петербургского правительства.

Он рассказал, что часто видит рекламу об экскурсиях на крышах. «Это значит, что по центру города кто-то водит экскурсии, а кровли у нас металлические. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно», – подчеркнул врио губернатора (цитата по «РИА Новости»).

Председатель жилищного комитета Петербурга Василий Осипов на заседании отметил, что организаторы незаконных экскурсий попадают на крыши домов нелегально, срывая замки. «Пытаемся их вылавливать», – констатировал он.

Беглов призвал комитет заняться этим вопросом и, если необходимо, привлечь к этому МВД. «Если есть такая потребность [в экскурсиях], наверное, это интересно, то это должно быть безопасно и легализовано. Сейчас это какой-то нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству, также подвергает опасности жителей и гостей нашего города», – заключил он. Как передает «Фонтанка», Беглов сказал, что экскурсии ведут к протечкам.

Осипов также отметил, что власти пытаются организовать экскурсии на так называемых башнях противовоздушной обороны в центральной части города. «Обзор нормальный, безопасность нормальная», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как пишет петербургское издание «Бумага», не все экскурсии по крышам в городе нелегальны. Организаторы таких экскурсий должны получить разрешение собственника и выполнять требования безопасности, к примеру установить на крышах поручни и выдавать клиентам каски. «Фонтанка» сообщала, что первая легальная крыша открылась в 2017 г. на Лиговском проспекте, 65. По данным издания, управляющая компания провела общее собрание и сдала крышу в аренду.

Политика
Новости

Напавший на журналиста чиновник из Хакасии пожаловался на него силовикам

Ведомости
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал заявление в правоохранительные органы после того, как напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР). Зайцев обвинил журналиста в публичном оскорблении представителя власти, заявил чиновник телеканалу 360.

«Он просит привлечь корреспондента к ответственности по ст. 319 УК РФ – оскорбление представителя власти», – уточнил представитель СКР. По его словам, проверка по заявлению чиновника займет не менее трех дней. Ранее сам Зайцев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Дело против Зайцева было возбуждено после того, как «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть». На ней видно, как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.

27 мая президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – приступом «белой чиновничьей горячки».

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