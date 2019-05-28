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Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В интервью, которое было опубликовано испанским изданием El Periodico 23 мая, Боррелю задали вопрос, какую геополитическую роль должна играть в современном мире Европа. «У нас действительно новый мир, который мы не могли себе представить пять лет назад. [Дональд] Трамп не был президентом [США], не было Brexit, не было иммигрантского кризиса, войны в Сирии. Многое изменилось. Наш союзник отвернулся. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что он здесь, а Китай возникает как соперник», – ответил Боррель.

МИД России выразил послу «недоумение и сожаление» в связи с этими словами. Ведомство указало на то, что слова испанского и. о. министра наносят ущерб отношениям двух стран и противоречат «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Такие отношения, подчеркнул МИД, зафиксированы «во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».