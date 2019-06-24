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Под Волоколамском нашли незаконную свалку

Полиция и подмосковные власти нашли незаконную свалку в карьере Тимково под Волоколамском. Об этом РБК сообщил источник, близкий к властям Московской области, и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Карьер принадлежит ООО «Промуголь», рассказал Любимов. У нее есть лицензия на добычу песка и грунта, но лицензии на переработку отходов у компании нет. «Промуголь» сейчас проходит процедуру банкротства.

По словам источника издания, в карьере нашли строительные и твердые коммунальные отходы предположительно четвертого-пятого классов опасности. На территории незаконной свалки работала специальная техника – экскаватор, бульдозер и «МАЗ». Правоохранительные органы арестовали технику.

Класс опасности отходов будет устанавливать минэкологии региона, отметил Любимов. Ведомство рассчитает ущерб и передаст свою оценку правоохранительным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится проверка по ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В прошлом году жители Волоколамского района провели несколько митингов с требованием закрытия мусорного полигона «Ядрово». Там произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу попали несколько десятков детей.