Украинская делегация может покинуть ПАСЕ, если Россию восстановят в правах

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По мотивам доклада Мюллера в США поставят в пьесу с участием звезд Голливуда

Американская юридическая организация Law Works превратила доклад Мюллера о российском влиянии на выборы в США в пьесу из десяти актов. Адаптированный текст со сцены в Нью-Йорке прочтут и разыграют 20 актеров, в числе которых есть и звезды Голливуда: Сигурни Уивер («Чужой»), Кевин Кляйн («Рыбка по имени Ванда») и Закари Куинто («Звездный путь»). Об этом сообщают Reuters и CNN.

Над текстом произведения, которое получило название «Расследование: поиск правды в десяти актах», работал обладатель Пулицеровской премии Роберт Шенккан. Продюсерами пьесы стали представители семьи Дисней — Сьюзан Дисней Лорд, Эбигейл Дисней и Тимоти Дисней, отмечает агентство.

Law Works не только поставит пьесу, но и будет транслировать ее на своем сайте в 9 вечера по нью-йоркскому времени (4.00 мск). Постановка будет однократной. Часть звезд не будет участвовать в трансляции и заранее записали видеоролики своих выступлений. Например, так поступили обладательница «Золотого глобуса» Джулия Луи-Дрейфус (сериал «Сайнфелд») и исполнитель роли Люка Скайуокера («Звездные войны») Марк Хэмилл.

Это не первая попытка преобразовать доклад Мюллера в художественное произведение. Например, издательство IDW заявило о том, что превратит доклад в графический роман. Его напишет журналист Стив Дуин и оформит художник Шеннон Уилер. Кроме того, сам текст доклада Мюллера в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял в список литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, по версии New York Times, добавляет Reuters.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.