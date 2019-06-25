Украинская делегация может покинуть ПАСЕ, если Россию восстановят в правах
Украинская делегация может покинуть заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если российскую делегацию восстановят в правах. Об этом написал в своем Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев. «Если россиян восстановят без всяких условий, Украины в ПАСЕ нечего делать», — добавил он, охарактеризовав дебаты как «фестиваль лицемерия» и «компромисс с совестью».
24 июня ПАСЕ начала рассматривать резолюцию о восстановлении прав российской делегации после двухгодичного лишения полномочий. Резолюция была внесена членом ПАСЕ от Бельгии. Против восстановления прав России выступают делегации Грузии и Украины.
В тексте резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение растянулось на 9 часов до 25 июня.
В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.