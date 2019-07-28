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Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге

Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, корабли и катера различных классов, морская авиация. В частности, по Неве прошли копии 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и ботика Петра Первого, а также китайский эсминец «Сиань» и фрегат ВМС Индии «Таркаш», прибывшие в Россию для участия в празднике.

Путин на катере обошел парадный строй кораблей и поприветствовал их экипажи. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Парад проходил в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.