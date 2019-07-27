Политика

Новости

Путин в день протестов в Москве погрузился на дно Финского залива

Президент Владимир Путин в субботу, 27 июля, осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 «Семга», сообщил Кремль. Около двух часов дня он начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глубина погружения составит 50 м, оно займет около часа.

Подлодка Щ-308 «Семга» затонула в сентябре 1942 г. В мае прошлого года на дне Балтики был обнаружен ее остов. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины, погиб весь экипаж в количестве 40 человек.

В Москве сегодня была запланирована несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Она должна была начаться в 14.00 мск у мэрии Москвы. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 359 человек. МВД сообщает о 295 задержанных.

Задержаны и организаторы митинга, в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и другие.

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы