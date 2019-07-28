Дмитрия Гудкова задержали
Полиция задержала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
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Полиция задержала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
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Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил столичный главк МВД. В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы, говорится в сообщении. Отмечается, что около 600 правонарушителей не являются жителями столицы.
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.
По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. Как минимум 25 человек пострадали, около 150 остались на ночь в отделениях полиции. МВД сообщало о 1074 задержанных. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».
Задержания на несогласованном митинге в Москве нарушают права на свободу слова и собраний, заявила пресс-служба верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В комментарии отмечается, что эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции и должны соблюдаться.
«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», — заявила внешнеполитическая служба ЕС.
В комментарии выражается надежда на то, что российские власти в ходе выборов в сентябре будут соблюдать обязательства, данные в рамках ОБСЕ и других международных организаций.
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.
Основные организаторы акции — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин — были задержаны еще перед началом акции. Им вменяют нарушение правил организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Спасатели начали эвакуировать население города Тулун в Иркутской области из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС. Для эвакуированного населения подготовлены три пункта временного размещения – в детском саду, на лыжной базе и в зале борьбы.
Правительство Иркутской области сообщило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей вновь были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых жили более 40 000 человек, повреждены около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести.
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение. По данным издания, Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.
Политик находится в терапевтическом отделении, причины госпитализации медики уточнить отказались. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция». У политика был зафиксирован сильный отек лица и покраснение кожных покровов, написала она в Twitter. Источник аллергии пока не определен. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», – отметила Ярмыш.
Пресс-секретарь добавила, что в палате Навальный находится под охраной сотрудников полиции. Когда он будет выписан и возвращен обратно в спецприемник, пока не сообщается.
Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. На митинге 20 июля он выдвинул московским властям ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы.
Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, корабли и катера различных классов, морская авиация. В частности, по Неве прошли копии 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и ботика Петра Первого, а также китайский эсминец «Сиань» и фрегат ВМС Индии «Таркаш», прибывшие в Россию для участия в празднике.
Путин на катере обошел парадный строй кораблей и поприветствовал их экипажи. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Парад проходил в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.
Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста 27 июля были задержаны 1373 человека, 25 участников митинга пострадали. Среди задержанных было как минимум 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. По крайней мере, 152 человека остались на ночь в ОВД, задержанных развезли примерно в 70 отделений полиции.
Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».
Накануне в центре столицы прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Протестующие собирались устроить митинг возле мэрии, но их туда не пустили. Задержания на Тверской улице начались еще до акции. В результате участники протеста прошли через центр Москвы до Трубной площади, где задержания продолжились.
Полиция задержала 1074 человека на несогласованной акции протеста в субботу в Москве, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Официальные данные совпали в оценкой числа задержанных, которую дает ресурс «ОВД-инфо» – 1007 человек по данным на 22 часа по московскому времени.
Акция протеста прошла в Москве из-за решения московских властей отказать оппозиционным политикам в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. По данным МВД, в ней приняло участия 3500 человек, то есть был задержан практически каждый третий. По оценке корреспондента «Ведомостей», в акции приняло участие не менее 5000 человек.
Политик Илья Яшин призвал сторонников выйти на улицы 3 августа, накануне апелляции в Центризбиркоме. Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
В Москве в субботу прошли акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Несколько тысяч людей вышли на улицы, недовольные решением московских властей отказать оппозиционным политикам в регистрации для участия в выборах. Незарегистрированные кандидаты планируют оспорить в Центризбиркоме решение Московской избирательной комиссии.
Люди пытались собраться у мэрии Москвы, однако были остановлены полицией. Вечером несколько сотен человек собрались на Трубной площади.
По данным «ОВД-инфо», в Москве уже задержано более 835 человек.
На серверы телеканала «Дождь» совершена масштабная DDoS-атака, сообщила в эфире телеканала ее ведущая Анна Монгайт. По ее словам, в редакции плохо работает интернет, телеканалу сложно транслировать происходящее на Трубной площади в Москве, где проходит несогласованная акция протеста.
Не работает сайт телеканала.
Ранее представители полиции вручили повестку на допрос главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой. Она является свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.
В Москве 27 июля проходит не согласованная властями акция протеста из-за выборов в Мосгордуму. Протестующие требуют регистрации оппозиционных кандидатов для участия в выборах. По данным «ОВД-инфо», уже задержано почте 700 человек.
Полиция начала задерживать участников несогласованной акции на Трубной площади в Москве. «МБХ медиа» сообщает как минимум о 60 задержанных. Телеканал «Дождь» передает, что правоохранители приступили к жесткому разгону протестующих.
С учетом того, что ранее в связи с акцией протеста у мэрии, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 696 человек, общее число задержанных превысило 700.
Второй раз за день задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ранее ее задержали днем, когда она на такси ехала на несогласованную акцию к мэрии. Позже суд оштрафовал ее на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга и отпустил.
Повторно задержан и директор ФБК Иван Жданов. Его задерживали утром, но позже он был отпущен из зала суда. Судья перенес заседание по его делу на 30 июля.
Аналогичное решение суды приняли в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина и муниципального депутата Юлии Галяминой. Гудков и Яшин сообщали, что едут в центр Москвы, чтобы присоединиться к протестующим. Галямина приехала на Трубную, о ее задержании пока не сообщалось.
Несогласованная акция оппозиции, которая началась днем 27 июля у мэрии Москвы, привела к массовым задержаниям. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны около 700 человек. Полиция сообщила о 295 задержанных. После того как протестующих вытеснили с Тверской улицы, они отправились в сторону Трубной, где продолжили протест.
Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина освободили в зале суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что сейчас едет на Тверскую улицу. В центре Москвы продолжается несогласованная акция протеста.
Яшин был задержан и допрошен в ночь на 27 июля, в его квартире прошел обыск. Политик был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, ему вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Эта статья предусматривает штраф до 30 000 руб. или административный арест на срок до 10 суток.
По словам Яшина, судья повел себя странно. «Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля», – написал политик.
Позже аналогичные решения суды приняли в отношении задержанных утром 27 июля экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой (заседания перенесены на 31 июля) и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова (на 30 июля). Гудков сообщил, что едет на Трубную площадь.
Яшин и ряд других оппозиционеров 27 июля планировали провести на Тверской несогласованный митинг. В итоге все основные организаторы мероприятия были задержаны до его начала, а акция завершилась массовыми задержаниями.