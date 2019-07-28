Дмитрия Гудкова задержали

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МВД отчиталось о составлении протоколов в отношении задержанных в Москве

Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил столичный главк МВД. В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы, говорится в сообщении. Отмечается, что около 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.

По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. Как минимум 25 человек пострадали, около 150 остались на ночь в отделениях полиции. МВД сообщало о 1074 задержанных. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».

Разгон митинга на Трубной площади