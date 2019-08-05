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Соболь призвала мэрию Москвы не мешать прогулкам граждан 10 августа

Мэрия Москвы обязана обеспечить право граждан 10 августа гулять по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте Сахарова, где состоится согласованный митинг оппозиции, написала на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Заявки на проведение 10 августа акции за допуск всех кандидатов на выборы в Мосгордуму подали сразу несколько политиков, в том числе член «Яблока» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. 2 августа Русакова получила от мэрии подтверждение согласования митинга.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На каждой были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Девять фигурантов этого дела находятся под арестом.