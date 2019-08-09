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МИД России ответил на включение Японией части Курил в свой состав на картах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимным решение Японии включить в свой состав на государственных картах территорию Южных Курил, сообщает ТАСС. Захарова подчеркнула, что такое поведение со стороны Токио «отравляет» двусторонние отношения.

«Помимо юридической стороны этого дела есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов», – отметила Захарова. Такие действия японской стороны, по ее словам, не идут на пользу созданию этой атмосферы.

Российские территории оказались в составе Японии на карте, опубликованной на официальном сайте летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио. Карта показывает маршрут олимпийского огня. Как часть Японии на ней изображены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы. В состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет территориальный спор с Сеулом. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, но его до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля пообещал подписать мирный договор с Россией до того момента, как покинет свой пост. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.

Спорные острова: между Россией и Японией