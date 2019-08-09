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МИД России ответил на включение Японией части Курил в свой состав на картах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимным решение Японии включить в свой состав на государственных картах территорию Южных Курил, сообщает ТАСС. Захарова подчеркнула, что такое поведение со стороны Токио «отравляет» двусторонние отношения.

«Помимо юридической стороны этого дела есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов», – отметила Захарова. Такие действия японской стороны, по ее словам, не идут на пользу созданию этой атмосферы.

Российские территории оказались в составе Японии на карте, опубликованной на официальном сайте летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио. Карта показывает маршрут олимпийского огня. Как часть Японии на ней изображены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы. В состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет территориальный спор с Сеулом. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, но его до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля пообещал подписать мирный договор с Россией до того момента, как покинет свой пост. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.

Спорные острова: между Россией и Японией

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«Интерфакс»: на складе боеприпасов под Ачинском возобновились взрывы

Ведомости
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На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) возобновились взрывы снарядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, прогремело два взрыва. В результате пострадали пять человек, среди них военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов

ТАСС со ссылкой на источник и врачей подтверждает информацию о новых взрывах и пострадавших. Главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев уточнил в беседе с агентством, что один из пострадавших будет лечиться амбулаторно, речь идет о пожилой женщине. «Четверо — средней тяжести: двое полицейских, двое военных», — добавил он.

Источник «Интерфакса» сообщил, что снаряды стали взрываться из-за попадания молнии. Население поселка Каменка, который расположен рядом с военным складом, решено эвакуировать на безопасное расстояние. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском края начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили. По информации МЧС, всего из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места инциденты, эвакуировали более 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Ведомости
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Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс». За участие в массовых беспорядках ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Изначально в пресс-релизе СК указывалось, что Фомина подозревают в их организации (это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет). Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Он не стал давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Фомин вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Фомин перед явкой к правоохранителям назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.

Ранее СК сообщал, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Родители ребенка – Ольга и Дмитрий Проказовы – могут быть лишены родительских прав за то, что взяли ребенка на митинг. Они поясняли, что Фомин является их родственником и близким другом семьи, а ребенок все время был под их присмотром. Тем не менее против семейной пары возбудили уголовное дело. СКР вменяет им оставление сына в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано десять человек. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Кроме того, за несколько минут до избрания меры пресечения Фомину Басманный суд арестовал Айдара Губайдулина.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

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Политика
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Арестован десятый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина, сообщает «Медиазона».

Ранее Следственный комитет России (СКР) обвинил его в участии в массовых беспорядках на не согласованной с властями акции, которая прошла в столице 27 июля. Ведомство представило Басманному суду фотографию, на которой Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ею в сторону сотрудника правоохранительных органов.

«К материалам дела приобщена фотография, на которой Губайдулин заносит предмет, похожий на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии», – огласила материалы дела судья Евгения Николаева. Следователь на заседании заявил, что фигурант «совершил тяжкое преступление против массовой безопасности». Губайдулин вину не признал.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были допущены на выборы, прошла в Москве 27 июля. МВД сообщило, что в ходе акции были задержаны 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. По итогам акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. По этому делу проходят 12 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте ЦИК.

По итогам проверки экспертами ЦИК недействительными признаны 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации, в том числе Яшину и другим оппозиционерам.

Яшин пытался оспорить решение окружной комиссии в Мосгоризбиркоме, но тот не стал регистрировать его кандидатом. Политик участвовал в нескольких акциях протеста и был арестован за организацию несогласованного мероприятия. Он должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – еще на 10 суток. Таким образом, политик не сможет присутствовать на согласованной с властями акции протеста на проспекте Сахарова 10 августа.

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Экономика
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Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России за первые семь месяцев текущего года увеличился в 1,6 раза до $28 млрд руб., свидетельствуют данные Центробанка. В январе – июле прошлого года этот показатель составил $17,4 млрд.

Такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов, говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.

Согласно уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2019-м при среднегодовой цене нефти в $65 за баррель не должен превысить $50 млрд.

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Экономика
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В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit

Ведомости
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В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщает Financial Times. На них изображены политики, выступающие за выход Великобритании из Евросоюза, – премьер-министр Борис Джонсон и лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Купюра с Джонсоном имеет «номинал» 350 млн фунтов стерлингов – во столько сторонники Brexit во время кампании перед референдумом оценивали недельную выгоду от выхода из ЕС. Мол, такую сумму Великобритании не нужно будет платить в бюджет ЕС и ее можно будет перенаправить в Национальную систему здравоохранения (NHS). Оппоненты неоднократно указывали, что эта цифра – фейк: страна также получала деньги из бюджета ЕС, например, на субсидии фермерам, гранты частному сектору, региональное развитие.

Один из британцев также подал иск против Джонсона, обвинив его во лжи перед референдумом.

Также на банкноте с нынешним премьером написано «Обещания, обещания, обещания» и «Я обещаю не заплатить NHS сумму в 350 млн фунтов».

У второй купюры «номинал» равен 50 гинеям (так называлась британская золотая монета, находившаяся в обращении в XVIII–XIX вв.). На ней в шляпе-цилиндре изображено лицо Риса-Могга, которого в Великобритании за его взгляды и манеры называют «почетным членом XVIII в.». На купюре отмечено, что она выпущена Имперским банком Brexit, и есть приписка: «Я обещаю заплатить себе больше, чем вам». Фоном служит пьяная сцена с гравюры Уильяма Хогарта «Переулок джина».

Банкноты были созданы в 2018 г. группой активистов Bath for Europe («Город Бат – за Европу») и предназначались для раздачи во время демонстраций против выхода из ЕС, отмечает FT. Как рассказал изданию куратор Британского музея Том Хокенхалл, он получил пачку таких банкнот в этом году и сохранил пару штук для музейной коллекции. По его словам, люди часто используют пародийные банкноты для распространения политических посланий, поскольку они похожи на настоящие и многие прохожие поднимут их, увидев лежащими на земле. При этом Хокенхалл отметил, что хотел бы получить подобные купюры и от сторонников Brexit. Тогда музей смог бы показать точку зрения «обеих сторон, а не только 48% населения».

Политика
Новости

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведомости
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Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Журналист в своем Instagram уточнил, что придет сам и планирует выступить на мероприятии. «10 августа в 14.00 митинг на Сахарова – я иду, буду выступать и всех зову», – написал Парфенов.

Митинг в Москве 10 августа станет пятой за месяц крупной акцией протеста из-за недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму. Из четырех предыдущих лишь одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) завершились разгоном участников и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Участники акций протеста требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – сейчас находятся под арестом.

Накануне субботнего митинга столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. В ведомстве пояснили, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия будут пресекаться, подчеркнули в МВД.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

«Мосгортранс» подал иски к фигурантам дела о беспорядках на 100 млн рублей

Ведомости
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Первые иски о возмещении ущерба поданы к участникам прошедшей в центре столицы 27 июля акции протеста, сообщает агентство «Москва». Уточняется, что возмещения материального вреда, нанесенного транспортным предприятиям и городскому хозяйству, требуют ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

«Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.», – говорится в сообщении.

Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК. Иски направлены в Следственный комитет, поскольку он занимается расследованием дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли 27 июля в столице.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

По итогам акции 27 июля заведено дело о массовых беспорядках, девять человек арестованы, еще один задержан.

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания уже несколько недель сопровождается скандалами – большинству оппозиционных кандидатов отказали в регистрации в качестве кандидатов, признав недействительными подписи избирателей в их поддержку.

Политика
Новости

Шендеровича оштрафовали за участие в акции протеста 27 июля

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. писателя Виктора Шендеровича за участие в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.2 ч.6.1 КоАП (участие в несегласованном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Адвокат писателя Николай Зборошенко заявил агентству о планах обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Писатель на акции протеста «реализовывал свое право на свободу мирных собраний», уточнил Зборошенко.

27 июля и 3 августа в центре столицы прошли не согласованные с мэрией акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, во время первой акции задержали 1074 человека за различные правонарушения, во время второй акции протеста – 600 человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантами дела являются 12 человек, отмечал СКР.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

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Финансы
Новости

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми

Ведомости
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Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых, сообщила пресс-служба госбанка.

Снижение составит 1 процентный пункт. Программа действует при покупке жилья на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и в готовом доме. Воспользоваться предложением смогут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.

Ранее Центробанк сообщил, что в июне средневзвешенная ставка ипотеки в России опустилась на 0,25 процентного пункта до 10,28% годовых. В мае она составила 10,53%, достигнув пиковых значений. В июне банки, по данным ЦБ, выдали 96 312 ипотечных кредитов – это на 11% больше, чем в мае, но на 20% меньше, чем в июне 2018 г.

Политика
Новости

Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста

Ведомости
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Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста. Об этом сообщил в Facebook глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский. Жданов отбывал административный арест на 15 суток за организацию несогласованного мероприятия.

Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Его задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.

Жданов пытался стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, но, как и многие другие оппозиционеры, получил отказ в регистрации. В знак протеста Жданов со 2 августа объявил голодовку. Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму – Любовь Соболь голодает в знак протеста с 13 июля.

Жданов не единственный оппозиционер, получивший новый срок ареста в тот день, когда его должны были освободить. Илья Яшин должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – также на 10 суток.

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