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СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

Ведомости
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Следственный комитет накануне согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова выпустил предупреждение о недопустимости призывов к несогласованным акциям. За несколько часов до этого аналогичное предупреждение опубликовало столичное управление МВД.

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга. «Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности», – отмечается в сообщении. Ведомство подчеркивает, что молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях участия в подобных мероприятиях: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

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Генпрокуратура начала проверку СИЗО в Петербурге после сообщений о пытках

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку после избиения заключенного в петербургском СИЗО, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура намерена выяснить, совершали ли сотрудники исправительного учреждения неправомерные действия в отношении других арестованных.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство петербургского СИЗО №1, известного как «Кресты-2», организовало так называемые пресс-хаты. В них по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других арестованных, требуя от них определенные показания или деньги. Пытки «активисты» снимали на мобильные телефоны, уточнял Gulagu.net. Портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и следователи Следственного комитета России начали проверку запечатленного на камеру инцидента. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко 8 августа заявил, что сотрудники СИЗО виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. 

Максименко уточнил, что сообщение о пресс-хатах проверяется. Он добавил, что, по предварительным данным, причиной избиения заключенного стал конфликт с соседями по камере. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, по словам замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты.

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ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали нового фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника, задержанный – Дмитрий Васильев. Он доставлен на допрос в Следственный комитет России (СКР). Статус задержанного в рамках дела не уточняется.

Васильев может стать 13-м обвиняемым в массовых беспорядках в Москве, отмечает агентство.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. По итогам акции 27 июля СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее московские суды арестовали 11 фигурантов дела – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Суд также рассмотрит ходатайство об аресте Данилы Беглеца, который был объявлен в розыск и задержан 9 августа. Ни один из фигурантов вину не признал.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов 27 июля ошибочно задержали 37 подростков, которые не участвовали в акции протеста в центре города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокуратуры уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу.

Всего во время акции были задержаны 76 несовершеннолетних, сообщили в ведомстве. 53 из них живут в Москве, 23 приехали из регионов, говорится в ответе прокуратуры. На 32 подростков составили протоколы за нарушение порядка митинга по статье 20.2 КоАП. Родителям задержанных выписали семь протоколов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).

В конце июля Бунимович направил заявление в полицию и прокуратуру о «необоснованности многих задержаний и неоправданном применении силы». По его данным, во время акции были задержаны 47 несовершеннолетних.

27 июля в центре Москвы прошла протестная акция, которая не была согласована со столичными властями. Ее участники требовали допустить до сентябрьских выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. В МВД сообщили, что в ходе акции были задержаны свыше 1000 участников. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Местные власти рассказали об обстоятельствах новых взрывов под Ачинском

Ведомости
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Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. В результате были ранены пять человек и поврежден автомобиль. В сообщении уточняется, что жители Каменки эвакуированы в пункт временного размещения поселка Малиновка.

В то же время ТАСС сообщает о восьми пострадавших при новых взрывах. «К нам в учреждение обратились восемь человек», – рассказали агентству в Ачинской межрайонной центральной больнице.

Пожар и взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском крае начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места, были эвакуированы более 16 000 человек. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара и последующих взрывов человеческий фактор.

Ранее сегодня агентства со ссылкой на источники сообщили о новых взрывах на военном арсенале под Ачинском. По словам собеседников ТАСС и «Интерфакса», их причиной стало попадание молнии в площадки с боеприпасами. Представитель экстренных служб региона уточнил «РИА Новости», что из-за этого два пассажирских поезда, в которых находятся около 800 человек, будут направлены в объезд места взрыва.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Бизнес
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Директор Gett в России предупредил о росте цен на такси из-за сделок «Яндекса»

Ведомости
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Консолидация «Яндексом» активов на российском рынке такси может помешать развитию конкурентной среды и ограничить доступ к рынку для новых игроков, заявил директор Gett в России Максим Жаворонков. Его слова приводит газета «Коммерсантъ». По словам Жаворонкова, цены на такси в результате могут вырасти на 20%.

Директор Gett уточнил, что причиной монополизации рынка может стать сделка «Яндекс.Такси» с Uber и объявление компании о покупке активов ГК «Везет». «Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей – еще на 5–10%. Для успешной конкуренции с монополистом потребуется платформа, сопоставимая по возможностям монополисту – «Яндексу», – заключил Жаворонков.

«Яндекс» в связи со сделкой с ГК «Везет» не планирует менять цены и повышать комиссию, сообщила Forbes пресс-служба компании.

«Яндекс.Такси» объявило 15 июля, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн – в такую сумму оценивается покупка программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 18 июля «Яндекс.Такси» подало в ФАС соответствующее ходатайство.

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Политика
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«Интерфакс»: на складе боеприпасов под Ачинском возобновились взрывы

Ведомости
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На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) возобновились взрывы снарядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, прогремело два взрыва. В результате пострадали пять человек, среди них военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

ТАСС со ссылкой на источник и врачей подтверждает информацию о новых взрывах и пострадавших. Главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев уточнил в беседе с агентством, что один из пострадавших будет лечиться амбулаторно, речь идет о пожилой женщине. «Четверо – средней тяжести: двое полицейских, двое военных», – добавил он.

Источник «Интерфакса» сообщил, что снаряды стали взрываться из-за попадания молнии. Население поселка Каменка, который расположен рядом с военным складом, решено эвакуировать на безопасное расстояние. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском края начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили. По информации МЧС, всего из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места инцидента, эвакуировали более 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

Политика
Новости

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Ведомости
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Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс». Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Изначально в пресс-релизе СК указывалось, что Фомина подозревают в их организации (это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет). Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Он не стал давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Фомин вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Фомин перед явкой к правоохранителям назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь, в штабе которой он был волонтером.

Ранее СК сообщал, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Родителей ребенка – Ольгу и Дмитрия Проказовых – могут лишить родительских прав за то, что они взяли ребенка на митинг. Они поясняли, что Фомин является их родственником и близким другом семьи, а ребенок все время был под их присмотром. Тем не менее против семейной пары возбудили уголовное дело. СКР вменяет им оставление сына в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках были задержаны десять человек. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Кроме того, за несколько минут до избрания меры пресечения Фомину Басманный суд арестовал Айдара Губайдулина.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека.

Политика
Новости

Арестован десятый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина, сообщает «Медиазона».

Ранее Следственный комитет России (СКР) обвинил 25-летнего молодого человека в участии в массовых беспорядках на не согласованной с властями акции, которая прошла 27 июля. Ведомство представило суду снимок, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ею в сторону сотрудника правоохранительных органов. 

Следователь на заседании заявил, что фигурант «совершил тяжкое преступление против массовой безопасности». Губайдулин свою вину не признал. Как сообщил РБК его адвокат Максим Пашков, Губайдулина доставили в СКР после обыска 8 августа

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были допущены на выборы, прошла в Москве 27 июля. МВД сообщило, что в ходе акции были задержаны 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. По итогам акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. По этому делу проходят 12 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте ЦИК.

По итогам проверки экспертами ЦИК недействительными признаны 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации, в том числе Яшину и другим оппозиционерам.

Яшин пытался оспорить решение окружной комиссии в Мосгоризбиркоме, но тот не стал регистрировать его кандидатом. Политик участвовал в нескольких акциях протеста и был арестован за организацию несогласованного мероприятия. Он должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – еще на 10 суток. Таким образом, политик не сможет присутствовать на согласованной с властями акции протеста на проспекте Сахарова 10 августа.

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Экономика
Новости

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России за первые семь месяцев текущего года увеличился в 1,6 раза до $28 млрд руб., свидетельствуют данные Центробанка. В январе – июле прошлого года этот показатель составил $17,4 млрд.

Такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов, говорится в сообщении регулятора.

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.

Согласно уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2019-м при среднегодовой цене нефти в $65 за баррель не должен превысить $50 млрд.

Политика
Новости

МИД России ответил на включение Японией части Курил в свой состав на картах

Ведомости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимным решение Японии включить в свой состав на государственных картах территорию Южных Курил, сообщает ТАСС. Захарова подчеркнула, что такое поведение со стороны Токио «отравляет» двусторонние отношения.

«Помимо юридической стороны этого дела есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов», – отметила Захарова. Такие действия японской стороны, по ее словам, не идут на пользу созданию этой атмосферы.

Российские территории оказались в составе Японии на карте, опубликованной на официальном сайте летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио. Карта показывает маршрут олимпийского огня. Как часть Японии на ней изображены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы. В состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет территориальный спор с Сеулом. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

Япония уже много лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, но его до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля пообещал подписать мирный договор с Россией до того момента, как покинет свой пост. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г.

Спорные острова: между Россией и Японией

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