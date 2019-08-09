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СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

Следственный комитет накануне согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова выпустил предупреждение о недопустимости призывов к несогласованным акциям. За несколько часов до этого аналогичное предупреждение опубликовало столичное управление МВД.

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга. «Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности», – отмечается в сообщении. Ведомство подчеркивает, что молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях участия в подобных мероприятиях: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.