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Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о шествии 31 августа

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщил на своей странице в Facebook лидер партии Сергей Бойко.

Шествие должно начаться в 14.00 на Страстном бульваре у Пушкинской площади, а завершиться на проспекте Сахарова. Предполагаемое число участников — 10 000 человек.

Ранее заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа подали муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский. Они предложили провести мероприятия на проспекте Сахарова или проспекте Мира. Еще одну заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 31 августа подала группа муниципальных депутатов. Организатор акции Елена Русакова написала, что в случае необходимости эта заявка будет объединена с другими.

В Москве с середины июня проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.