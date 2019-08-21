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Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. «Для протокола: Дания тратит на НАТО только 1,35% ВВП. Это богатая страна и должна платить 2%», – подчеркнул он, добавив, что 2% достигают только восемь стран НАТО из 28. Трамп отметил, что траты США – «намного, намного выше, чем эта отметка».

16 августа The Wall Street Journal написала об интересе Трампа к покупке у Дании острова Гренландия. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Трамп подтвердил обсуждение этой идеи, отметив, что считает приобретение Гренландии «стратегически интересным». The Washington Post писала, что администрация Трампа рассматривала возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в размере $600 млн.

Власти Гренландии заявили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен назвала идею абсурдной. 21 августа Трамп объявил о том, что решил отложить встречу с Фредериксен. Решение он объяснил ее комментариями о том, что она не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии.

Гренландия – крупнейший на Земле остров с населением 56 000 человек, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Территория принадлежит Дании.