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Трамп назвал «стратегически интересной» идею покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал идею покупки Гренландии у Дании. Об этом он заявил во время пресс-подхода, который транслировала американская телесеть C-Span.

«Мы это обсуждали, не знаю, как об этом стало известно. Дания владеет ею [Гренландией]. Мы хорошие союзники с Данией, мы защищаем ее, как и другие большие части мира. Возникла идея [о покупке Гренландии] — и я сказал: “Определенно я бы это сделал [согласился на покупку Гренландии]”. Стратегически это интересно. И нам было бы это интересно. И мы поговорили об этом немного. Это тема не является номером один в повестке дня», — отметил американский президент.

«По существу, — сказал также Трамп, — это большая сделка в сфере недвижимости. <...> Дании это нанесет большой ущерб — она потеряет почти $700 млн в год».

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщала со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). Идея, отмечала газета, «захватила воображение» американского президента. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Власти Гренландии после публикации WSJ заявили, что остров не продается, а датский премьер назвал идею абсурдной, пишет The Guardian.

Гренландия — крупнейший на Земле остров. Территория острова принадлежит Дании, но он обладает широкой автономией. Население Гренландии — 56 000 человек, большая его часть покрыта льдом.