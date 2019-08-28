Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7
Администрация президента США будет работать над возвращением России в G7, заявил в интервью Fox 59 госсекретарь США Майк Помпео.
«Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — ответил Помпео на вопрос журналиста, согласен ли он с заявлением Дональда Трампа, что Россия должна участвовать в саммите в следующем году.
Трамп ранее сказал, что Россию было бы целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Он пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу в следующем году. По информации CNN, эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России возвращение в G7 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.