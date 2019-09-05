В ФБК и штабе Навального начались обыски
Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала «НавальныйLive» и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter. По его мнению, так силовики хотят сорвать запланированный на вечер четверга эфир Навального в соцсетях, где он планировал еще раз рассказать об «Умном голосовании». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что силовики отключают камеры наблюдения в офисе ФБК.
В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые имеют больше всего шансов победить представителей от власти.