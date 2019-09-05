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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо». Уточняется, что полиция продолжает обыск в штабе.

Как отмечает «Медиа зона», их доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Задержанных привезли в ОВД в автозаке, среди них волонтеры штаба и посетители лекции для наблюдателей на выборах. Сотрудник штаба Александр Шепелев пояснил изданию, у них изъяли технику и паспорта. Трех человек, задержанных в штабе Навального — Александру Калистратову, Дмитрия Гончарова и Михаила Савкова — отпустили из ОВД без протоколов. Судьба остальных задержанных неизвестна.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов одновременно пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала и московский штаб Навального. Причины обысков не известны. Всех, кто находился в студии «НавальныйLive», отпустили после переписи паспортных данных, отмечается в сообщении проекта в Twitter. Личную и рабочую технику сотрудников забрали, в студии продолжается обыск.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией обыск начали только ближе к 23.00 мск, сообщил Навальный в Twitter. По мнению соратника Навального Леонида Волкова, силовики проводят обыски, чтобы помешать информированию избирателей об «Умном голосовании».

В эти минуты начинается обыск уже в ФБК. Там остались только юристы. Обстановка накануне была тревожная и гнетущая pic.twitter.com/zPTw2evukq — Alexey Navalny (@navalny) 5 сентября 2019 г.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве состоятся выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые имеют больше всего шансов победить представителей от власти.