Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Клиника принадлежит крупной страховой компании «Согаз», пишет агентство. По его данным, медцентр оказывает услуги бойцам Частной военной компании Вагнера как минимум с 2016 г. При этом для пациентов лечение является бесплатным, кто его оплачивает, они не знают, пишет Reuters.