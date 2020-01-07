Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Клиника принадлежит крупной страховой компании «Согаз», пишет агентство. По его данным, медцентр оказывает услуги бойцам Частной военной компании Вагнера как минимум с 2016 г. При этом для пациентов лечение является бесплатным, кто его оплачивает, они не знают, пишет Reuters.
Официального подтверждения этой информации нет. Гендиректор клиники Владислав Баранов отказался отвечать на вопросы корреспондента Reuters, заявив: «Забудьте о наших клиниках, это мой совет вам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у него нет никакой информации по данному вопросу. Министерство обороны и представитель «Согаза» не ответили на запросы.
Кремль отрицает, что россияне, нанимаемые через ЧВК Вагнера, участвуют в военных действиях за границей по поручению властей. В соответствии с российским законодательством медицинские организации обязаны сообщать в полицию о пациентах с боевыми травмами для проведения расследования о незаконном участии в вооруженном конфликте, отмечает Reuters.
Клиника «Согаза» на Малой Конюшенной улице открылась в 2010 г. Это многопрофильный центр, включающий поликлинику, стационар, стоматологию, диагностический центр, отделение педиатрии и скорой медицинской помощи. Страховая компания «Согаз» обеспечивает страхование жизни и здоровья российских военнослужащих и росгвардейцев. В декабре она также выиграла конкурс на страхование сотрудников МВД, однако ФАС после жалобы «Росгосстраха» приостановила заключение этого контракта.