Путин дал соавтору поправок в Конституцию звание «Заслуженный деятель науки»
Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой. Звание присвоено академику РАН и директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию была образована 15 января, в тот же день, когда Путин объявил о планах внести изменения в Основной закон в своем послании Федеральному собранию. Помимо Хабриевой сопредседателями группы стали председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Разработанные рабочей группой поправки 11 марта одобрили Госдума и Совет Федерации. Только один сенатор проголосовал против президентского законопроекта, еще три сенатора и 43 депутата воздержались. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Основного закона.
Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.
Одна из поправок позволит Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, ее внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.