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Путин дал соавтору поправок в Конституцию звание «Заслуженный деятель науки»

Ведомости

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки» сопредседателю рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Талии Хабриевой. Звание присвоено академику РАН и директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию была образована 15 января, в тот же день, когда Путин объявил о планах внести изменения в Основной закон в своем послании Федеральному собранию. Помимо Хабриевой сопредседателями группы стали председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Разработанные рабочей группой поправки 11 марта одобрили Госдума и Совет Федерации. Только один сенатор проголосовал против президентского законопроекта, еще три сенатора и 43 депутата воздержались. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Основного закона.

Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.

Одна из поправок позволит Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, ее внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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