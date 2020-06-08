Путин дал соавтору поправок в Конституцию звание «Заслуженный деятель науки»

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию была образована 15 января, в тот же день, когда Путин объявил о планах внести изменения в Основной закон в своем послании Федеральному собранию. Помимо Хабриевой сопредседателями группы стали председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.