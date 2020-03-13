Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Регионы одобрили поправки в Конституцию в ускоренном порядке

Процедурная спешка угрожает легитимности обновленного Основного закона, считает эксперт
Елена Мухаметшина Светлана Бочарова
Регионы довольны не всеми поправками, но готовы их одобрить ради любимого президента /Денис Абрамов / Ведомости

Процесс одобрения регионами поправок в Конституцию, на который законом отводится год, уложился в один день. Уже к 13.00 четверга ТАСС сообщил, что поправки поддержали 62 из 85 парламентов субъектов при необходимом минимуме в 57 регионов (к 18:30 мск, по данным Совета Федерации, их число достигло 80).

Наименьшую поддержку закон об изменении Конституции получил в Мосгордуме: за проголосовали 26 из 45 депутатов (фракции «Единая Россия», «Моя Москва» и «Справедливая Россия»), против – 13 («Яблоко» и часть КПРФ), еще четыре коммуниста воздержались. В Иркутской области поправки одобрили 27 депутатов при трех против и восьми воздержавшихся, в Ульяновской – 23 (четыре против и пять воздержались), в Петербурге – 38 при четырех против и семи воздержавшихся.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.