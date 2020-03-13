Регионы одобрили поправки в Конституцию в ускоренном порядке

Наименьшую поддержку закон об изменении Конституции получил в Мосгордуме: за проголосовали 26 из 45 депутатов (фракции «Единая Россия», «Моя Москва» и «Справедливая Россия»), против – 13 («Яблоко» и часть КПРФ), еще четыре коммуниста воздержались. В Иркутской области поправки одобрили 27 депутатов при трех против и восьми воздержавшихся, в Ульяновской – 23 (четыре против и пять воздержались), в Петербурге – 38 при четырех против и семи воздержавшихся.