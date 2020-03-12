Шестая статья Конституции и шестой срок Путина

Спор об отмене 6-й статьи Конституции 1977 г., провозгласившую КПСС «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы», начался еще на I съезде народных депутатов в мае – июне 1989 г. Депутаты, в подавляющем большинстве члены КПСС, отвергли инициативу межрегиональной депутатской группы (МДГ) обсудить этот вопрос, но это было началом дискуссии о многопартийности. Юмористы шутили, что вторую партию страна не прокормит, но все больше граждан СССР, особенно в крупных городах, связывали надежды на выход из социально-экономического кризиса с прекращением политической монополии компартии.