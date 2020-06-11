Кобзев выдвинулся в губернаторы Иркутской области

Последний не сможет участвовать в досрочных выборах губернатора, которые проводятся именно по причине его отставки по собственному желанию. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. «Ведомости» ранее сообщали, что как минимум пять кандидатов в губернаторы пойдут на осенние выборы самовыдвиженцами, а не кандидатами «Единой России».