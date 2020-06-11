Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кобзев выдвинулся в губернаторы Иркутской области

Ведомости

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сдал в избирком документы на выдвижение в качестве кандидата в главы региона на досрочных выборах. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

Избирком зарегистрировал финансовых уполномоченных кандидата и выдал разрешение на открытие специального счета для финансирования выборной кампании. Тем самым Кобзев получил право на печать подписных листов и сбор подписей в поддержку своего самовыдвижения. «Для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить не менее 9307 и не более 10 237 подписей избирателей Иркутской области, а также получить поддержку муниципальных депутатов и глав», – уточнили в облизбиркоме. В регионе проживает более 1,8 млн избирателей.

О готовности пойти на выборы Кобзев заявил 20 мая, региональное законодательство позволяет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженцам, так и кандидатам от избирательных объединений. 10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. Кобзев, работавший заместителем министра ЧС и главным инспектором по пожарному надзору, был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. после отставки Сергея Левченко.

Ранее по теме: Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

Последний не сможет участвовать в досрочных выборах губернатора, которые проводятся именно по причине его отставки по собственному желанию. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. «Ведомости» ранее сообщали, что как минимум пять кандидатов в губернаторы пойдут на осенние выборы самовыдвиженцами, а не кандидатами «Единой России».

Ранее по теме: «Единая Россия» планирует выдвинуть на осенние выборы 15 из 20 губернаторов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных