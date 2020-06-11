Кобзев выдвинулся в губернаторы Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сдал в избирком документы на выдвижение в качестве кандидата в главы региона на досрочных выборах. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.
Избирком зарегистрировал финансовых уполномоченных кандидата и выдал разрешение на открытие специального счета для финансирования выборной кампании. Тем самым Кобзев получил право на печать подписных листов и сбор подписей в поддержку своего самовыдвижения. «Для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить не менее 9307 и не более 10 237 подписей избирателей Иркутской области, а также получить поддержку муниципальных депутатов и глав», – уточнили в облизбиркоме. В регионе проживает более 1,8 млн избирателей.
О готовности пойти на выборы Кобзев заявил 20 мая, региональное законодательство позволяет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженцам, так и кандидатам от избирательных объединений. 10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. Кобзев, работавший заместителем министра ЧС и главным инспектором по пожарному надзору, был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. после отставки Сергея Левченко.
Последний не сможет участвовать в досрочных выборах губернатора, которые проводятся именно по причине его отставки по собственному желанию. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. «Ведомости» ранее сообщали, что как минимум пять кандидатов в губернаторы пойдут на осенние выборы самовыдвиженцами, а не кандидатами «Единой России».