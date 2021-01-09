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На Украине призвали США после штурма Капитолия переоценить Евромайдан

Ведомости

США после штурма Капитолия и массовых протестов в Вашингтоне должны переоценить события, происходившие на Украине в 2013-2014 гг., говорится в заявлении занимающей пророссийскую позицию украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине», – сказано в заявлении.

В тексте также говорится, что США должны осознать недопустимость вмешательства других государств во внутриполитические процессы какой-либо страны. При этом в партии подчеркнули, что американские дипломаты часто пытались устанавливать «внешнее управление», поощряли «радикальные силы» и провоцировали беспорядки и акции протестов.

Украинские оппозиционеры подчеркнули, что политика американцев, сделавших ставку на разжигание противоречий, привела к расколу жителей США, гибели людей и «глубокому кризису» демократии. В связи с этим теперь «двойные стандарты» в американской политике неприемлемы, считают в партии.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

Евромайдан – массовые акции гражданского протеста на Украине с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., проходившие на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в ответ на приостановку украинскими властями подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Участники акций выступали за евроинтеграцию и против режима президента Виктора Януковича, который в итоге ушел в отставку.

Ранее по теме: Как сторонники Трампа брали штурмом Конгресс США. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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