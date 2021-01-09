На Украине призвали США после штурма Капитолия переоценить Евромайдан

Евромайдан – массовые акции гражданского протеста на Украине с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., проходившие на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в ответ на приостановку украинскими властями подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Участники акций выступали за евроинтеграцию и против режима президента Виктора Януковича, который в итоге ушел в отставку.