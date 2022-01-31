ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса «ремдесивир»
Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на лекарственный препарат от коронавируса «ремдесивир» на уровне 3840 руб. за одну упаковку, следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «ремдесивир» российской компании «Р-фарм» в размере 3840 руб. за упаковку», — говорится в сообщении ФАС.
Препарат предназначается для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 г. цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез», — отметили в пресс-службе.
В ноябре 2020 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не применять препарат ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Организация отмечала отсутствие у исследователей доказательств, что препарат улучшает выживаемость таких пациентов. 14 октября 2020 г. Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса.