ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса «ремдесивир»

В ноябре 2020 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не применять препарат ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Организация отмечала отсутствие у исследователей доказательств, что препарат улучшает выживаемость таких пациентов. 14 октября 2020 г. Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса.