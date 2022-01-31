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ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса «ремдесивир»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на лекарственный препарат от коронавируса «ремдесивир» на уровне 3840 руб. за одну упаковку, следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «ремдесивир» российской компании «Р-фарм» в размере 3840 руб. за упаковку», — говорится в сообщении ФАС.

Препарат предназначается для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 г. цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез», — отметили в пресс-службе.

В ноябре 2020 г. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не применять препарат ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Организация отмечала отсутствие у исследователей доказательств, что препарат улучшает выживаемость таких пациентов. 14 октября 2020 г. Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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