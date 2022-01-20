Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса
В России ведется работа по созданию новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает «РИА Новости».
«Сейчас идет в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения ковид-инфекции», — сказал Мурашко в разговоре с журналистами.
По словам главы Минздрава, уже включенные в методические рекомендации ведомства препараты для лечения коронавируса используются как против штамма дельта, так и омикрона.
«Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования», — подчеркнул министр.
22 декабря прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19». Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса.