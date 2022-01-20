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Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса

Ведомости

В России ведется работа по созданию новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает «РИА Новости».

«Сейчас идет в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения ковид-инфекции», — сказал Мурашко в разговоре с журналистами.

По словам главы Минздрава, уже включенные в методические рекомендации ведомства препараты для лечения коронавируса используются как против штамма дельта, так и омикрона.

«Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования», — подчеркнул министр.

22 декабря прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19». Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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