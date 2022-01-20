Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса

«Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования», — подчеркнул министр.