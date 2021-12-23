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Производитель назвал противопоказания для препарата от COVID-19 «Мир-19»

Ведомости

Препарат для лечения и профилактики коронавируса «Мир-19» противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к действующему веществу или компонентам лекарства, людям с тяжелым течением COVID-19, а также беременным и кормящим женщинам и пациентам, которые постоянно принимают системные глюкокортикостероиды. Об этом говорится в инструкции к препарату. Лекарство могут применять взрослые старше 18 и младше 65 лет. 

Согласно документу, «Мир-19» нужно применять с осторожностью пациентам с хроническими заболеваниями почек и печени, эндокринными заболеваниями, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией и другими болезнями центральной нервной системы. Также препарат нужно принимать с осторожностью людям с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, миокардитом, эндокардитом, перикардитом, первичным и вторичным иммунодефицитом, аутоимунными заболеваниями и аллергическими реакциями. 

Из-за нехватки информации прием «Мир-19» может быть рискованным для пациентов с аутоимунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями. Врачи должны назначать препарат на основе оценки соотношения пользы и риска в конкретной ситуации, говорится в инструкции.

«Мир-19» — препарат, который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса. О его регистрации сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) 23 декабря.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против штамма «омикрон». По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мир-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса. Вторая фаза сейчас заканчивается.

Ранее по теме: Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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