Производитель назвал противопоказания для препарата от COVID-19 «Мир-19»

Препарат для лечения и профилактики коронавируса «Мир-19» противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к действующему веществу или компонентам лекарства, людям с тяжелым течением COVID-19, а также беременным и кормящим женщинам и пациентам, которые постоянно принимают системные глюкокортикостероиды. Об этом говорится в инструкции к препарату. Лекарство могут применять взрослые старше 18 и младше 65 лет.