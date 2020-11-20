ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять препарат ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом, говорится в сообщении организации. Организация отметила, что у исследователей нет доказательств, что препарат улучшает выживаемость таких пациентов.
«ВОЗ выпустила условную рекомендацию против применения ремдесивира у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, поскольку сейчас нет никаких доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у этих пациентов», — говорится в сообщении.
Эксперты рассмотрели данные четырех испытаний препарата на более 7 тыс. пациентов. Полученные результаты говорят, что ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов, госпитализированных с коронавирусом, потребность в искусственной вентиляции легких, период до улучшения состояния и другие важные для пациента исходы.
«Группа разработки руководящих принципов признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения более высокой достоверности доказательств для конкретных групп пациентов. Они поддержали продолжение участия в испытаниях, оценивающих ремдесивир», — отметили в организации здравоохранения.
14 октября Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса. Ремдесивиром, в частности, лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. После выздоровления Трамп обещал всем гражданам США лечение как у него.