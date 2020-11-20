ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19

«ВОЗ выпустила условную рекомендацию против применения ремдесивира у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, поскольку сейчас нет никаких доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у этих пациентов», — говорится в сообщении.