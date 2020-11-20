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ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять препарат ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом, говорится в сообщении организации. Организация отметила, что у исследователей нет доказательств, что препарат улучшает выживаемость таких пациентов. 

«ВОЗ выпустила условную рекомендацию против применения ремдесивира у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, поскольку сейчас нет никаких доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у этих пациентов», — говорится в сообщении.

Эксперты рассмотрели данные четырех испытаний препарата на более 7 тыс. пациентов. Полученные результаты говорят, что ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов, госпитализированных с коронавирусом, потребность в искусственной вентиляции легких, период до улучшения состояния и другие важные для пациента исходы. 

«Группа разработки руководящих принципов признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения более высокой достоверности доказательств для конкретных групп пациентов. Они поддержали продолжение участия в испытаниях, оценивающих ремдесивир», — отметили в организации здравоохранения.

14 октября Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения коронавируса. Ремдесивиром, в частности, лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. После выздоровления Трамп обещал всем гражданам США лечение как у него.

Ранее по теме: Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных