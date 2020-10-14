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Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения коронавируса

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата на основе ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении.

До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях. 

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения жителей, заразившихся коронавирусом, снизились уже более чем в два раза.

По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 14 231. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409. 

Ранее по теме: В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных