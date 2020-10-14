Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата на основе ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении.
До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.
Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения жителей, заразившихся коронавирусом, снизились уже более чем в два раза.
По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 14 231. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409.