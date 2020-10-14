Мантуров рассказал о снижении цен на лекарства от COVID-19
Цены на препараты на основе фавипиравира для лечения жителей, заразившихся коронавирусом, снизились уже более чем в два раза, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства.
«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», — цитирует «РИА Новости» министра.
Он объяснил, что снижение цены происходит поступательно. «Когда это малый объем — одна цена, как только объем увеличивается плюс фавипиравир как медицинское непатентованное наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства», — пояснил министр.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.