СМИ: сотрудники миссии ОБСЕ получили приказ покинуть Донецк
Сотрудники мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.
«Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте», — сказал Бердичевский.
О возможном отъезде в воскресенье сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ из Донецка также рассказал источник «Интерфакса». «Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ "Александровка" в направлении Украины», — сказал он, отметив, что ранее линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.
Американские представители миссии ОБСЕ покидают Донецк на фоне опасений возможного вторжения России, также сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».
Министр обороны США Ллойд Остин также приказал временно вывезти с Украины около 150 американских военных инструкторов, узнал Reuters, а МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину, если пребывание там не является обязательным. Сегодня самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения.