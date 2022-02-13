СМИ: сотрудники миссии ОБСЕ получили приказ покинуть Донецк

Министр обороны США Ллойд Остин также приказал временно вывезти с Украины около 150 американских военных инструкторов, узнал Reuters, а МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину, если пребывание там не является обязательным. Сегодня самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения.