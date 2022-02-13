Газета
Политика

СМИ: сотрудники миссии ОБСЕ получили приказ покинуть Донецк

Ведомости

Сотрудники мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте», — сказал Бердичевский.

Ранее по теме: Reuters узнало о решении США вывезти из Украины 150 военных инструкторов

О возможном отъезде в воскресенье сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ из Донецка также рассказал источник «Интерфакса». «Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ "Александровка" в направлении Украины», — сказал он, отметив, что ранее линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.

Американские представители миссии ОБСЕ покидают Донецк на фоне опасений возможного вторжения России, также сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. 

Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».

Министр обороны США Ллойд Остин также приказал временно вывезти с Украины около 150 американских военных инструкторов, узнал Reuters, а МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину, если пребывание там не является обязательным. Сегодня самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог совершить посадку в Киеве в связи с запретом лизингодателя, до этого нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных