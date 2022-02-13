Зеленский призвал ЕС ввести превентивные санкции против России

11 февраля украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.