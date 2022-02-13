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Политика

Зеленский призвал ЕС ввести превентивные санкции против России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против России для «сдерживания агрессивных намерений Кремля», сообщается на сайте украинского президента. 

Стороны обсуждали дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны ЕС, говорится в публикации. 

«Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг нашего государства, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в нормандском», — сообщает пресс-служба.

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Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за поддержку, в том числе за решение предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи. Он заявил, что в текущей ситуации Украина находится с 2014 г. и страна «готова к любому сценарию». Президент указал на необходимость введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля, говорится в сообщении.

12 февраля Зеленский также заявил, что Украина «осознает риски эскалации ситуации со стороны России, готовится к любым вариантам развития событий и проводит постоянные консультации с международными партнерами для урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем».

Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, передавало издание Politico со ссылкой на официальные лица США. 

11 февраля украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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