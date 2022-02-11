Еврокомиссия: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит в повестке
Европейский союз признает стремление Украины вступить в сообщество, но этот вопрос пока не стоит в повестке дня Брюсселя, заявил журналистам представитель Европейской службы внешних связей Питер Стано.
«Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — приводит его слова «РИА Новости».
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.
В сентябре прошлого года правительство Украины сообщало, что выполнило 58% обязательств в рамках соглашения об ассоциации. Выполнение всех условий откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства, однако в Брюсселе конкретные даты вступления называть отказываются.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрашивать руководство Евросоюза о вступлении Украины в сообщество бессмысленно, поскольку для решения вопроса необходимо согласие всех 27 членов ЕС. По словам Зеленского, пока соответствующие декларации подписали четыре страны ЕС, еще три документа подпишут в ближайшее время.