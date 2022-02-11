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Еврокомиссия: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит в повестке

Ведомости

Европейский союз признает стремление Украины вступить в сообщество, но этот вопрос пока не стоит в повестке дня Брюсселя, заявил журналистам представитель Европейской службы внешних связей Питер Стано.

«Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — приводит его слова «РИА Новости».

Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.

В сентябре прошлого года правительство Украины сообщало, что выполнило 58% обязательств в рамках соглашения об ассоциации. Выполнение всех условий откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства, однако в Брюсселе конкретные даты вступления называть отказываются.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрашивать руководство Евросоюза о вступлении Украины в сообщество бессмысленно, поскольку для решения вопроса необходимо согласие всех 27 членов ЕС. По словам Зеленского, пока соответствующие декларации подписали четыре страны ЕС, еще три документа подпишут в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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