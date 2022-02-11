Еврокомиссия: вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит в повестке

«Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — приводит его слова «РИА Новости».