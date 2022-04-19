Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

С начала военной операции на Украине власти Белгородской области несколько раз сообщали об обстрелах со стороны Украины. В последний раз это произошло 14 апреля, тогда под удары попали села Журавлевка и Сподарюшино. В регионе с 11 по 25 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Минобороны РФ в ответ на обстрелы российских территорий пообещало увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву.