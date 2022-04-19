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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Ведомости

Со стороны Украины было обстреляно село Головчино в Белгородской области, расположенное возле границы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Позже он добавил, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала военной операции на Украине власти Белгородской области несколько раз сообщали об обстрелах со стороны Украины. В последний раз это произошло 14 апреля, тогда под удары попали села Журавлевка и Сподарюшино. В регионе с 11 по 25 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Минобороны РФ в ответ на обстрелы российских территорий пообещало увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных