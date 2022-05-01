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С «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек

Ведомости

В воскресенье территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе покинули 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. 

По его словам, мирных граждан вывезли на трех автобусах. Среди эвакуированных были восемь детей и 14 женщин.

Минобороны России 30 апреля сообщило о выходе двух групп мирных граждан с «Азовстали» «в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора». Днем территорию завода покинули 25 человек, вечером эвакуировался еще 21 житель. 

«Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», — отмечало военное ведомство.

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В пятницу семья из трех человек смогла покинуть «Азовсталь» по мирному коридору, сообщал телеканал «Россия-24». Мужчина рассказал, что в подземельях «Азовстали» остались 70 мирных жителей, среди них 17 детей.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что власти страны начали планировать эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». Такое решение было инициировано по итогам встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он предложил создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.

25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных