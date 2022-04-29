Семья из трех человек смогла выйти с завода «Азовсталь»
Семья из трех человек смогла покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе по мирному коридору, сообщил телеканал «Россия-24».
Мужчина, которому удались покинуть территорию завода, сообщил, что его семья узнала о гуманитарном коридоре по радио. По его словам, украинские военные были не заинтересованы в том, чтобы мирные жители выбрались из «Азовстали».
«Был один военный, который нам помог, он принес нам крупу и макароны. А остальные военные нам помощи никакой не оказывали, принесли детям по три-четыре коробки конфет и снимали видео, которое выкладывали в YouTube», — добавил он. Семья также рассказала, что в подземельях «Азовстали» остались 70 мирных жителей, из которых 17 детей.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что власти страны начали планировать эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». Такое решение было инициировано по итогам встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он предложил создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.
25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.