Семья из трех человек смогла выйти с завода «Азовсталь»

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что власти страны начали планировать эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». Такое решение было инициировано по итогам встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он предложил создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.