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Вице-премьер Украины заявила о подготовке эвакуации гражданских с «Азовстали»

Ведомости

Власти Украины начали планировать эвакуацию гражданских лиц с блокированного российскими войсками металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где укрываются украинские подразделения. Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — написала Верещук в своем Telegrtam-канале.

26 апреля в ходе встречи в Москве генсекретарь Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что власти Украины намерены манипулировать ситуацией с заводом «Азовсталь» в Мариуполе в своих интересах и использовать ее как «козырь в рукаве». По ее мнению, Киев не хочет, чтобы люди вышли с территории завода. Они планируют максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой ситуации мировое внимание.

25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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