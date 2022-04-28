Вице-премьер Украины заявила о подготовке эвакуации гражданских с «Азовстали»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что власти Украины намерены манипулировать ситуацией с заводом «Азовсталь» в Мариуполе в своих интересах и использовать ее как «козырь в рукаве». По ее мнению, Киев не хочет, чтобы люди вышли с территории завода. Они планируют максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой ситуации мировое внимание.