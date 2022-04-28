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Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного канадского генерала

Ведомости

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. 

«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину», — пояснил Басурин (цитата по ТАСС).

По его мнению, ООН готовит специальную группу для эвакуации «гражданских» с завода, но истинная цель этой миссии — спасти действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться. Басурин также утверждает, что на территории завода могут находиться документы, подтверждающие «геноцид и убийство гражданского населения».

26 апреля в ходе встречи в Москве генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что власти Украины намерены манипулировать ситуацией с заводом «Азовсталь» в Мариуполе в своих интересах и использовать ее как «козырь в рукаве». По ее мнению, Киев не хочет, чтобы люди вышли с территории завода. Они якобы планируют максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой ситуации мировое внимание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных