Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного канадского генерала

«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину», — пояснил Басурин (цитата по ТАСС).